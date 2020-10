Comerciantes golpean a trabajadora de limpieza en estado de gestación

Compartir Facebook

¡Indignante! Una humilde madre de familia que labora como trabajadora de limpieza pública fue agredida por pedirles permiso a unos comerciantes para continuar con su labor de limpieza en el distrito de San Luis.

«Estaba despolvando y el hombre me dice ‘serrana de m**’, dame pase. Me ha golpeado con patas y puñetes. (Ella) me ha golpeado y el hombre me ha golpeado en el estómago. Yo estaba en mi centro de trabajo, limpiando», contó la trabajadora quien tiene tres meses de gestación.

Este lamentable hecho fue denunciado por la víctima Crisanta Cajahuamán Valerio (40), quien contó que los agresores se enojaron con dicho pedido y empezaron a insultarla discriminatoria, además, ambos prosiguieron a propinarle varios golpes en el cuerpo pese a estar embarazada.

Cabe mencionar que, la Municipalidad de San Luis, comunicó que ellos le brindarán todo el apoyo a la mujer afectada y formularan la denuncia correspondiente.

