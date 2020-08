Compartir Facebook

Luego que en las redes sociales circulara una noticia falsa de la supuesta muerte de Miguel Ángel Campos ‘La Bibi’, su colega César Mori Cachay, más conocido como ‘Puchito’, se mostró indignado y pidió respeto para su compañero de trabajo.

“Quiero denunciar a las personas que me han mandado a mi Facebook de que Bibi acaba de fallecer. Es una falta de respeto, burlarse sobre mi gran amigo. Me lo han mandado ahora”, dijo el cómico molesto en el programa ‘Tengo algo que decirte’.

“Este es un dolor muy grande. Yo lo he pasado, he estado entre la vida y la muerte, he tenido el 70% de mis pulmones destruidos (debido al coronavirus). No te puedes jugar con esta situación”, agregó.

Cabe mencionar, que ‘La Bibi’ se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Ate y sus hermanos informaron que ha reaccionado bien frente al tratamiento contra coronavirus.

“GRACIAS A DIOS SE ESTÁ RECUPERANDO”

Por su parte, Jorge Cruz, presidente de la ‘Asociación de artistas cómicos urbanos’, también recibió la misma información falsa.

“En la mañana me llamaron y me hicieron esa broma estúpida de que la Bibi había fallecido, gracias a Dios se está recuperando”, indicó.

CACHAY TRISTE POR ‘LA BIBI’

José Luis Cachay Ramos o simplemente Cachay, se mostró apenado por el difícil momento que viene viviendo su amigo y pidió que oren por su salud. Además, contó que igualmente su hermano se contagió de coronavirus.

“Es una tristeza, me parte en el alma verlo. Recuerdo la situación como estaba mi hermano. Oremos por él, Dios es importante en la vida de nosotros”, mencionó.

Como se recuerda, ‘La Bibi’ utilizó las redes sociales para pedir ayuda, pues necesitaba una válvula de oxígeno y atención urgente en el hospital.

“Estoy infectado y solamente quiero pedirles un favor, que me ayuden a conseguir una clínica que me pueda dar la mano, por favor se lo pido de corazón. Ayúdenme por favor. A toda la gente que se ha reído conmigo, nunca he pedido favores, pero necesito oxígeno y una clínica que me atienda. Gracias y que Dios los bendiga”, se le oye decir en un video difundido en Facebook.

