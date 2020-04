Comienzan clases para 5to de secundaria

Compartir Facebook

Atención papis. Los programas de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) que forman parte del plan de educación a distancia “Aprendo en casa” estarán dirigidos a alumnos de 5° de secundaria y se emitirán desde este lunes 13 en Latina, América TV, Panamericana TV, ATV, y Global. Espacios tendrán una hora de duración.

Lugares sin internet

El Minedu eligió que los programas se transmitan en la televisión porque “hay muchos lugares en el Perú que no tiene huella de Internet, que no acceden a las redes sociales, que no tienen computadoras”. Al respeto Raúl Diez Canseco, fundador y presidente de la USIL señaló que gracias al convenio que se firmó- lo que están haciendo es una co-producción con el Ministerio de Educación, que se sigue la estructura de la curricular escolar empezando por los alumnos que están a punto de culminar la educación básica regular.

5° de secundaria

“El Minedu considera -y no se equivoca- en que son los (alumnos) que más atención deben tener porque culminan los estudios este año y hay que darle la solvencia y la formación para poder enfrentar la educación superior”, Franja se dará todos los días a partir del día lunes (13) de 11 a.m. a 12 m en los canales 2, 4, 5, 9 y 13.

El dato

Los cursos que los escolares podrán ver en pantalla con “la más alta tecnología” serán Ciudadanía, Orientación vocacional, Introducción a la gestión financiera, Matemáticas y Comunicaciones