Comisión del Congreso se pone de acuerdo y archiva proyecto del Ejecutivo

Los congresistas unieron argumentos y votos para mandar al archivo, en la comisión de Constitución, la iniciativa del Ejecutivo que le otorgaba a la Corte Suprema la decisión de levantar la inmunidad parlamentaria a un legislador sometido a investigación.

El plazo de 30 días, que el mismo proyecto le daba al Congreso para que se pronuncie ante un pedido de inmunidad parlamentaria, también fue desechado con votos de congresistas de Fuerza Popular, el Apra, Alianza para el Progreso y Acción Popular.

A favor se pronunciaron las bancadas minoritarias de Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Concertación Parlamentaria y Frente Amplio.

Decisión política

“Vitocho” García Belaúnde precisó que el levantamiento de la inmunidad es una facultad política. “Los jueces no son políticos y no pueden ser políticos. Es una decisión política que no puede, por su naturaleza, convertirse en una intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo”, explicó.

La presidenta de la comisión, Rosa Bartra, dejó de presidir la sesión y expresó que “es falso” afirmar que hay delincuentes que “vienen a escudarse en el Congreso por delitos cometidos antes”, por eso pidió a sus opositores reflexionar sobre el uso de la palabra “blindaje”.

El vocero del oficialista Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, defendió la propuesta del Ejecutivo de que la Corte Suprema sea la encargada del levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

El dato

“Acá no estamos pidiendo que se elimine la inmunidad, sino que lo vea otro poder del Estado”, dijo Meléndez.