Comisión Disciplinaria de la FPF decidió dar los tres puntos a Alianza Lima

Tras varias semanas de incertidumbre, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió otorgar los tres puntos a Alianza Lima por el duelo que no se disputó frente a Deportivo Binacional en agosto, ya que el cuadro de Juliaca incumplió el protocolo sanitario. Con esto, el cuadro íntimo sumó 12 puntos en la tabla de posiciones y se encuentra igualado con Sporting Cristal, Sport Huancayo y UTC.

Según la Resolución N° 033-CD-FPF-2020, se determinó sancionar al club Deportivo Binacional con la pérdida del encuentro por walk over y un score de 0-3 a favor de Alianza Lima. Además, la CD-FPF también sancionó con una multa de 1 UIT al club por la omisión de deberes de supervisión en la implementación del protocolo.

También suspendió al Jefe de Equipo del club, Richard Muñoz y el Delegado del Protocolo de Bioseguridad, José Muchica, por seis meses de prohibición para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol para cada uno, así como una multa de 3 UIT para cada uno. También se conoció, que la CD-FPF decidió no imponer sanción alguna a los jugadores Andy Polar Paredes, Diego Fernando Angles Quispe, Edson Aldair López Rubina, Eduardo Joaquín Astorga Borja y Raúl Fernández Valverde de Binacional.

El ‘Tigre’ se rompe el coco

A pesar que Ricardo Gareca se encuentra al frente de los entrenamientos de la selección nacional en la Videna, con el grupo de jugadores de la Liga 1 que han sido convocados, el técnico está preocupado, porque no sabe si podrá trabajar con el grupo completo en caso se confirmen que las Clasificatorias Catar 2018 se inicien el 8 de octubre enfrentando a Paraguay en Asunción. Resulta que todavía no hay disponibilidad confirmada de vuelos y frecuencia de viajes para traer a Lima a los jugadores que militan en el extranjero. La FPF maneja la opción de citar a todos los “extranjeros” en Madrid o Amsterdam para que tomen un vuelo directo a Lima o Asunción. Sin embargo, no todos los futbolistas tendrían la facilidad de ser liberados en la misma fecha por sus respectivos equipos.