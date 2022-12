¿Cómo acceder a un préstamo de S/ 35 mil estando en Infocorp?

Compartir Facebook

Si te retrasaste en el pago de tus deudas o abandonaste una obligación financiera debido a que los intereses te sobrepasaron y se acumularon hasta que no pudiste pagarlos más, debes saber que no eres la única persona que se enfrenta a una situación así, pero, no te desanimes aún, ya que hoy compartimos contigo una alternativa de financiamiento de préstamo que puede ayudarte a amortizar tus deudas y acceder a mejores condiciones que te permitirán pagar de forma oportuna tus cuotas fijas mensuales y convertirte en un perfil más atractivo para las entidades financieras.

Se trata del préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype, fintech de préstamos registrada en la SBS y la primera en adquirir el respaldo financiero del laboratorio de innovación del Banco Interamericano (BID lab) por $2 millones gracias a su gran experiencia y amplia trayectoria, lo cuál le ha permitido posicionarse como la fintech peruana con mayor proyección en toda Latinoamérica y desembolsar más de S/ 248 millones en financiamiento a miles de personas y empresarios en búsqueda de liquidez para financiar sus proyectos.

¿Qué beneficios te ofrece el préstamo de Prestamype?

El préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype te permite acceder a condiciones más favorables en comparación a la banca tradicional, la cuál solicita requisitos poco accesibles como tener un historial crediticio positivo, sustentar tus ingresos y no estar reportado en centrales de riesgo como Infocorp. Sin embargo, Prestamype te ofrece los siguientes beneficios:

Desembolsos altos desde S/ 20 mil hasta S/ 600 mil en menos de 15 días.

Una tasa de costo efectivo mensual de 1.35% que ya incluye los gastos de tasación, notariales y registrales.

Plazos de pago de hasta 48 meses que puedes renovar en el futuro.

Estar reportado como deudor en Infocorp no será determinante en tu evaluación de riesgo.

Cabe resaltar que, gracias a la promoción mundialista que Prestamype tiene para ti, puedes acceder a un 10% de descuento en tu tasa de interés si calificas hasta el 18 de diciembre de 2022. Esto te permitirá pagar una tasa de costo efectivo mensual de 1.21%.

¿Cómo calificar al préstamo de Prestamype?

El requisito principal para calificar al préstamo con garantía hipotecaria de Prestamype es contar con una propiedad que esté debidamente inscrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), ubicada en Lima Metropolitana, Callao o Arequipa y libre de cargas legales que afecten tu solicitud de préstamo.

Sí tu propiedad cumple con los requisitos mencionados previamente, estás más que listo para dar al siguiente paso y pre-calificar a tu préstamo con garantía hipotecaria con un 10% de descuento en tu tasa de interés. ¿Qué esperas? Hazlo ya, ingresando AQUÍ.