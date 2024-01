¡Cómo cambian las cosas! Juliana Oxenford revela que Magaly estaba orgullosa de su trabajo

¡Lo recuerda como si fuese ayer! Una de las últimas guerras televisivas del 2023 fue la protagonizada por Magaly Medina y Juliana Oxenford. Ambas pertenecían hasta el año pasado a ATV, sin embargo, por aparentes diferencias “políticas” se convirtieron en “enemigas públicas”. Pero, no siempre fue así, ya que la rubia conductora recordó aquellos años cuando la “Urraca”, según su versión, estaba orgullosa de su trabajo.

Magaly Medina estaba orgullosa de Juliana Oxenford

En una reciente entrevista para un medio local, Juliana Oxenford se destapó y habló de todo un poco. Uno de los puntos del cual hablaron fue su reciente pelea mediática con Magaly Medina y la rubia conductora no se quedó callada.

Al inicio, reveló que Magaly Medina estaba feliz con su llegada a ATV. Ambas se conocían desde Latina y eso hizo que su relación sea cordial y hasta en cierto punto, amigable.

“No la conozco tanto. Tenía una relación supercordial con Magaly, ella decía que se sentía incómoda en Latina. Magaly estaba muy contenta con mi llegada a ATV y vino la pandemia. Yo hacía 16, 17 puntos de rating. Las personas lo que hacían era ver TV, luego volvieron a la normalidad. Todo empezó a bajar (rating)”, indicó Juliana Oxenford.

Estas buenas cifras en rating obtenidas por Juliana Oxenford fueron objeto de buenos deseos por parte de Magaly Medina. Incluso, según revela la periodista, ella tiene chats donde ambas coordinaban algunas cuestiones de sus programas y sorprendió al señalar que la “Urraca” estaba orgullosa de su trabajo.

“No la conozco a ese nivel, no me he tomado un café, no me he ido de viaje con ella. Tenemos conversaciones de WhatsApp cuando estaba en pandemia, con esas cuatro horas de programa, y ella me seguía, coordinábamos algunas cosas. Me decía que estaba yendo bien, muy agradecida y orgullosa de lo que estaba haciendo porque yo le daba un gran colchón”, comentó Oxenford.

La “Urraca” pidió su cabeza

Juliana Oxenford se despidió de todo su público el último viernes 15 de diciembre. “Al estilo Juliana” no va más en ATV y una de las más felices y críticas contra la periodista es Magaly Medina.

La “Urraca” no perdió el tiempo y volvió a criticar a Juliana Oxenford. Sin embargo, esta vez dio un revelador detalle que evidenciaría aún más la mala relación que tenían ambas en ATV. Magaly confesó que fue ella quien pidió la salida inmediata de la comunicadora, sin embargo, esto lo hizo durante las elecciones 2021.

«Ahora que ya no estás, te lo puedo decir. Yo no he pedido tu cabeza, ahora no, este año no. Yo pedí tu cabeza cuando comenzaste con tu discurso castillista. Yo no soy aprista, ni fujimorista, no me pongan etiquetas, yo soy de derecha», señaló Magaly Medina.

“Si la pedí, cierto, pero la pedí hace tiempo, cuando hablaba de eso y defendía a Castillo. (…) Te lo digo, si lo pedí, pero soy la última rueda del coche, pero no me hicieron caso y te renovaron el contrato”, agregó la “Urraca”.