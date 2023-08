¿Cómo conquistarías el corazón de Ethel Aliaga de Papillón? La cantante lo cuenta

La cantante Ethel Aliaga es la vocalista más reciente que ingresó a Papillón. La artista trujillana ha conquistado con tu talentosa voz a sus seguidores y por medio de sus historias comentó cómo podrían conquistarla.

¡Así podrían conquistarla!

Ethel Aliaga le encanta siempre conectar con su público y siempre responde sus preguntas cada vez que puede. La papillonera se animó a responder una consulta de uno de sus fans: «¿Cómo te conquistaría un hombre?».

Muy emocionada cuenta que le gustan los hombres románticos y detallistas: «A mí me conquistan los hombre muy detallistas. Me encantan los hombres románticos, los de las flores, los peluches, los chocolates y los dulces. Creo que esa es la manera en que me podría conquistar alguien».

Comenta que les gusta así porque también ella es una persona muy romántica. Además, añade que si le quieren pedir ser su novia oficialmente, tendrían que realizarle una sorpresa muy romántica.

«Si alguien me pidiera para ser su novia, pues tendría que ser algo mágico, algo bonito. Que me sorprenda no, que sea algo especial. Me lleve frente al mar, que me traiga un ramo de flores grandísimo y que mis iniciales estén en chocolates (se ríe) algo así», cuenta Ethel Aliaga.

¿Quién es la bella Ethel Aliaga?

La nueva papillonera Ethel Aliaga, es una cantante trujillana que ha participado en grupos como Naranja Mix de Trujillo, Pintura Roja y Clavito y su Chela.

Ethel comenta que siempre le ha gustado cantar y es su mayor pasión: «Yo siempre me he dedicado a la música por amor porque amo cantar. Cantar con sentimiento para mí, es súper importante».

Además, su primera canción como parte de la agrupación de Papillón es ‘Los Cuernos’. Tema que se ha convertido en la favorita del público.

¡Papillón estará en un concierto en Callao!

La rica cumbia peruana llegará el martes 29 agosto desde las 8pm en el Mercado Santa Rosa de Callao ubicado en la av. Tomas Valle cruce con av. Japón (ex Bertello) Ciudad Satélite Santa Rosa.

Este gran concierto reunirá a tres grandes agrupaciones de cumbia que llegan para cantar sus mejores éxitos musicales: Hermanos Yaipén, Deyvis Orosco y Papillón ¡La del rico vacilón!. Ya puedes adquirir tus entradas en Vaope.com, aprovecha la pre-venta.