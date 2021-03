“¿Cómo encuentras paz? Confiando en Dios”: El reflexivo mensaje de Sheyla Rojas

Compartir Facebook

La siempre polémica Sheyla Rojas decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram con un reflexivo mensaje que ha dejado pensativo a más de uno.

Como sabemos, la modelo se encuentra en México disfrutando de tierras aztecas, aunque esto ha generado controversia, pues tildan a la ‘rubia’ de malas conductas, mientas su menor hijo necesita una atención especial pues padece de sus piernitas.

De acuerdo al mensaje compartido en dicha red social, la exconductora de televisión alega que la felicidad es vivir el presente y no depender de nadie.

“Para mí la felicidad es vivir en el presente teniendo la habilidad de resiliencia en tu vida. Hay circunstancias, situaciones y condiciones de la vida que traen consigo un gran aprendizaje y cosas que dentro de todo no sabemos cómo manejarlas, pero siempre he dicho, no hay días buenos ni malos, solo días que enseñan más que otros”, comienza la descripción de su fotografía.

“Al final siempre salimos más fortalecidos de las adversidad que pone la vida, vivir feliz es estar en paz… Y ¿Cómo encuentras esa paz? Confiando en Dios, cuando estás con él sueltas todo y te dejas llevar, para estar conectado con Él es importante pensar bien, desear el bien y hacer el bien. Siendo agradecidos de que todo lo que pase te sirva para ser mejor”, continuó.

Finalmente, la modelo indicó que los errores están para aprender de ellos y seguir creciendo como personas.

“Que este camino llamado vida te ayude a crecer y todos los errores para aprender. Los cambios forman parte de la vida y los procesos también”

