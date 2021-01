“Como figura pública dar buen ejemplo”, Rosángela cuenta que está en cuarentena

Compartir Facebook

Rosángela Espinoza contó se encuentra cumpliendo cuarentena en casita después de su viaje por tierras aztecas. La modelo explicó que tiene que esperar 6 días de confinamiento.

‘La barbie’ se pronunció a través de sus redes sociales y contó que está esperando hacerse la prueba molecular.

“Hoy cumplo ya 5 días de cuarentena y recién el día miércoles me haré la prueba molecular porque ya tengo que cumplir 6 días y hacerme la prueba molecular y obviamente los resultados tienen que salir con prueba negativa para poder salir, por ahora tengo que estar en casita”, explicó ‘Rous’.

Según manifestó la “chica selfie” decidió cumplir con todas las reglas porque “como figura pública” debe “dar un buen ejemplo”.

Además, la ‘chica selfie’ aseguró que se realizará las pruebas de descarte pertinentes pues vive con su madre y debe cuidarla.

“No es que me haga la prueba porque quiero salir y solo quiero cumplir 6 días de cuarentena. Yo me quiero hacer la prueba porque me quiero asegurar de que realmente no he traído el virus y así voy a seguir haciéndome la prueba conforme van pasando los días, porque yo vivo con mi mamá y mi mamá es una persona vulnerable y tengo que ser responsable y todos tenemos que ser responsable, concluyó.

