¿Cómo ganar dinero con apuestas de Dota 2?

No solamente los jugadores profesionales de Dota 2 pueden ganar millones de dólares. En una casa de apuestas como Rivalry uno puede probar suerte (o mas que suerte, su conocimiento del juego y apuestas deportivas) y ganar buenos premios o al menos pasar un buen rato – eso sí: apuesta con responsabilidad, el juego responsable es lo importante. ¡Solo quiero que te gastes lo que creas que puedes perder!

Usar una casa de apuestas realmente está para divertirse – echar una apuestita por acá, otra por allá, y el ganar dinero debería ser siempre un objetivo secundario a menos que quieras dedicarte a esto profesionalmente – para lo cual este texto no debería servirte. Pero si lo que quieres es pasarlo bien viendo torneos como el The International, maximizar tus oportunidades de ganar dinero real y saber usar un sitio de apuestas de verdad esta es tu iniciación.

Apostar en Dota es muy común entre sus fanáticos y usar un sitio de apuestas de dinero real es lo mejor – por que muchos fanáticos compran ítems y se ponen a utilizarlos para apostar sin saber los riesgos que esto conlleva. Las páginas de apuestas fiables usan moneda real. Ese es el primer punto que deberías saber. Y ahora… ¿Cómo ganar las apuestas de verdad?

Vale, hablemos de la escena competitiva ¿Qué hace falta para apostar y ganar dinero? Lo bueno es que Dota 2 (al igual que League of Legends) es un juego donde uno puede prever su resultado si es suficientemente inteligente – así que te voy a soltar las claves para sacar el máximo partido de un torneo de Dota:

● Nada de equipos favoritos – Regla número uno… en las apuestas ¡No pueden interferir los sentimientos! Mientras que no hay nada de malo en poner unos dolares en tu equipo favorito de vez en cuando, la realidad es que hay que apostar con la cabeza fría. ¡No te dejes llevar! Eso sí, las cuotas para los equipos más seguidos suelen ser mayores (precisamente por que muchos fans apuestan por su equipo) así que existe ventaja en apostar por los equipos menos seguidos que tendrán cuotas favorables contra los más famosos solo por el hecho de que tienen fans, y no por sus posibilidades de ganar.

● Usa páginas de analisis de estadisticas. Como Datdota o Dotabuff, una de las maneras más fáciles de sacar ventaja en las apuestas de Dota 2 es simplemente ver factores como rachas de victorias recientes, enfrentamientos según posiciones o winrate de los héroes que el equipo suele draftear. ¿Beneficia el metajuego el estilo agresivo de VP? ¿O está más tranquilo y vas a ir a por Mineski?

● Estudia las cuotas con tranquilidad. Otra cosa a tener en cuenta es que las apuestas, a veces muy sencillas, tienen cuotas muy bajas. ¿Realmente te merece la pena poner tu dinero en cuotas de 1.1, por ejemplo? El beneficio es ínfimo y podrías ahorrar tiempo y dinero buscando otros partidos más equilibrados – o peor, el equipo underdog puede tener un dia de suerte y esa partida que parecía 90% ganada se va a al traste. Nunca olvides que Dota 2 es un juego donde todo puede pasar.

● Analiza a los equipos por partidos – no por su actuación general. Algunos equipos son buenos jugando estrategias que anulan a otros, o tienen drafters mejores adaptados contra otros jugadores. En resumen, un equipo que gane muchas partidas no tiene por qué exactamente tener la misma probabilidad de ganar el partido en particular donde tu vas a apostar.

● Analiza los matchups de línea – especialmente el de cores. Dota 2 es un juego donde, a diferencia de League of Legends, las líneas son super flexibles: Se puede jugar 2 – 1 – 2, 3 – 1 – 1, 2 – 1 – 1 – 1… por lo que buscar enfrentamientos de línea no suele ser muy efectivo pero si hay cosas que se repiten: Los jugadores que juegan los cores(principalmente el Mid y el Hard Carry) se suelen enfrentar entre ellos. Puedes determinar que equipo parte con mayor ventaja con el que suele tener mejor central, y puedes determinarlo también considerando si sus supports suelen ser más móviles o más estáticos (en cuyo caso, apoyan más al HC). Rompiendo y analizando cada match up puedes empezar a hacerte una imagen de la probabilidad real de victoria de cada equipo.

Espero estos consejos te ayuden a tener más oportunidad de ganar tus apuestas ¡Suerte!