Cómo ganar dinero en tiempos de aislamiento social

El planeta ha cambiado radicalmente desde que a finales del 2019 un contagioso virus, denominado Coronavirus o COVID-19, atacara ferozmente a la población de Wuhan, en China.

Pocos se habrían imaginado lo mucho que sucedería en el mundo, cuando 3 meses después todas las naciones se han puesto en alerta máxima para frenar el contagio entre sus ciudadanos, llegando al punto en que fue obligatorio decretar cuarentena sin derecho a salir de los hogares durante 15 días o más.

Muchas personas han sido afectadas debido a que se ha prohibido por completo trabajar, salir sin un motivo claro o socializar, lo que ha fomentado a que las empresas recorten personal, se reduzca el consumo en general y que la vida en las ciudades se limite a solo hacer compras en supermercados o farmacias (que son los únicos comercios que tienen permitido seguir sus actividades).

Algunos otros no tuvieron problema debido a que pudieron acordar con sus empleadores trabajar desde casa o home office, pero son la minoría. La realidad es que son demasiados los que están buscando en internet cómo poder generar ingresos desde casa actualmente para así no exponerse al peligro de no poder hacerse cargo de sus deudas.

Existen muchas maneras en la red en la que se puede obtener un ingreso, todo depende de lo que se esté buscando. Por ello, estas son las 4 principales formas en las que se puede ganar dinero por internet:

1- Trabajo a distancia

También llamado erróneamente como “freelancer”, es la principal manera en la que muchas personas ganan dinero a través de internet. se trata de un empleo autónomo o en dependencia que se puede realizar desde cualquier parte del mundo, tal como asistente virtual, vendedor, atención al cliente, programador, entre otros.

La particularidad de este tipo de empleo, es que la persona puede estar cómoda en su hogar, en un centro comercial o incluso en la playa mientras realiza sus actividades diarias. La diferencia entre el Freelance y el trabajador a distancia es que en el primero las empresas o el que contrata paga por tarea realizada o por hora, mientras que los segundos tienen un sueldo fijo.

Durante la cuarentena global que está viviendo la sociedad del siglo XXI, se ha potenciado muchísimo este tipo de empleo. Sobre todo para las empresas que no pueden dejar de funcionar de ninguna manera, tal como las de atención al cliente o ventas online.

2- Marketing de afiliados

El marketing de afiliados es un método utilizado desde hace mucho tiempo por las empresas y emprendedores que ha venido ganando fuerza por los resultados que tiene. Básicamente es vender un producto o servicio y obtener una comisión por ello.

Existen muchísimas plataformas como Clickbank en donde se pueden conseguir todo tipo de artículos para ofrecer. Es un rubro competitivo, pero cuando se logra posicionar en el mercado, los ingresos se obtienen rápidamente.

Durante el 2019 uno de los productos más vendidos eran los infoproductos, puesto que se pueden adquirir de forma totalmente digital y sin tiempos de espera.

3- Apuestas online

Las apuestas online no se consideran un trabajo con el cual ganar dinero, es solamente una actividad que debería realizarse como un pasatiempo. Sin embargo, hay una gran cantidad de internautas que obtienen ganancias diarias en casinos de este tipo.

Existen diferentes juegos como poker, blackjack o la ruleta, cada uno con sus reglas y mínimos de depósito. Para tener una idea de cuáles son las páginas más confiables para participar, Jeffrey Hayes de Casinomartini mantiene actualizada una lista de los mejores casinos online, que es posible visitar de forma gratuita.

También existen las apuestas deportivas, en donde se juega a favor del equipo, jugador o resultado preferido. Existen muchas especialidades, como fútbol (preferidas en Perú), baloncesto, E-sports, béisbol, entre otras.

4- Plataformas de inversión

Este punto es para las personas que están familiarizadas con el tema de las inversiones y el riesgo que estas acarrean.

Existen plataformas que permiten generar ganancias en base a una inversión, comúnmente en dólares, durante un tiempo determinado. Por ejemplo, si una persona invierte $100 en una plataforma que le otorgue 1% diario, la final de un mes terminará con $130, y así sucesivamente. Es muy parecido a un plazo fijo, solo que se realiza todo por internet y en la mayoría se puede retirar el capital sin demoras ni penalizaciones.

La desventaja de esto es que debe estudiarse muy bien el portal web que se va a utilizar antes de depositar, ya que puede tratarse de un sitio malintencionado que solamente busque recaudar dinero y desaparecer.