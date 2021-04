¿Cómo? Hombre murió por el virus y su familia robó su cuerpo

Compartir Facebook

La familia de Ramón Eliecer Quintero, de 59 años, un hombre que falleció de coronavirus en un hospital de Colombia, sacó su cuerpo del lugar, asegurando que falleció por otros motivos, esto en la localidad de Fundación y huyeron.

El cadáver fue sacado en una camilla del hospital San Rafael, lo cual causó asombro entre los habitantes de la localidad. Uno de los testigos afirmó que fue ingresado el pasado 7 de abril por complicaciones cardiacas, pero a la familia le informaron que tenía covid-19 al día siguiente, e insistieron que fue hospitalizado por la primera causa.

Según se sabe, las autoridades del nosocomio se manifestaron e indicaron que:

«La E. S. E. Hospital San Rafael de Fundación, en cabeza de la doctora Diana Esther Sánchez, rechaza los actos vandálicos presentados en la mañana de hoy en la institución debido a la arremetida que tuvieron familiares del paciente fallecido Ramón Eliécer Quintero, quien permanecía en abandono por parte de los familiares mientras recibía la atención médica requerida», se lee.

HOMBRE DEVUELVE DINERO QUE RECIBIÓ POR ERROR

Una historia de Sebastián Antinelli, un joven argentino que devolvió $30 mil pesos argentinos que le depositaron por error, se volvió rápidamente viral por su noble acción.

“Un desconocido me transfirió 30 lucas por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelotudo…”, escribió en joven en su cuenta de Twitter, luego de devolver la considerable suma.

Sebastián contó que recibió un mensaje de un desconocido que le explicaba que había puesto su número de cuenta por error al momento de realizar una transferencia.

Un desconocido me transfirió 30 lucas por error.

Se las devolví.



Necesito que me digan que no soy un pelotudo… — Sebastian Antonelli (@seba_antonelli) April 7, 2021

