“¿Cómo le explico a nuestro hijo?”: El desgarrador mensaje de la novia de Octavio Ocaña

Desde que Octavio Ocaña se fue de esta Tierra, ya nada es como antes para su novia, Nerea Godínez, que quedó destrozada tras el fatídico final del actor. En una reciente publicación, la prometida de Ocaña hizo una dura reflexión que conmovió a todos los usuarios en redes sociales.

Después de conocer de la pérdida de Octavio, se supo también que estaba comprometido con Nerea Godínez, quien tiene un hijo y este creo un lazo sinigual con el actor. Pese a tener un vínculo sanguíneo, Octavio se comportó siempre como un padre para el menor de cuatro años.

“Quisiera encontrar la manera correcta de explicarle a nuestro hijo tu ausencia, la falta que harás en nuestro día a día. Que su papá ‘Tavo’ ya no va a regresar a casa. Tal vez no entienda aún el significado de lo que pasó. Él simplemente no volverá a verte nunca más y eso hace que mi despedazado corazón se rompa aún más”, agregó.

De otro lado, se supo también que hace unos meses la pareja se había comprometido y estaba en planes de una pronta boda.

“Llegaste a nuestra vida para quedarte y así será, aunque ahora de otra forma. De la forma que sea, por favor te pido que no nos ejes. Que me sigas en mis sueños para que ahí podamos cumplir todo lo que tanto anhelamos. Te amo Octavio y me deshace cada milímetro de mi ser. Ojalá el tiempo me enseñe a vivir una vida sin ti. Por ahora, tendré que ingeniarme mis mañanas sin tu abrazo. Mis tardes sin nuestra especial manera de divertirnos y mis noches sin tu calor para arroparme y sentirme segura. Te amo por toda la vida mi rey precioso”.

