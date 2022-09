Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¿Sabías que ahora, los emprendedores como tú, pueden calificar a un préstamo de S/ 20 mil sin historial crediticio gracias a Prestamype? Te contamos todos los detalles en esta nota.

Para emprender, es necesario cumplir con ciertas cualidades y habilidades, es importante ser dedicado, perseverante, guerrero, tener resiliencia frente a los momentos difíciles, pero, seguramente eso ya lo sabías. Sin embargo, si bien tener estas características es fundamental para poder llevar un negocio de forma apropiada y conseguir que este crezca de forma constante en el tiempo, existen otros recursos necesarios como el dinero.

También puedes leer: Alianza Lima desmiente acercamiento con Ricardo Gareca

Lo lamentable es que no todos tienen los ahorros suficientes o capital de trabajo para invertir en sus negocios o no cumplen con los requisitos y condiciones que solicitan los bancos para acceder a financiamiento. Los principales factores limitantes para acceder a liquidez en el sistema tradicional es la falta de historial crediticio, no tener ingresos suficientes o figurar en la lista negra de Infocorp y aunque antes, resultaba imposible calificar a un préstamo o crédito si te encontrabas en alguna de estas situaciones, gracias a las fintech de préstamos como Prestamype, eso ya es parte del pasado.

Prestamype, es una entidad registrada en la SBS que desde el año 2017 viene trabajando en la creación de productos financieros que se ajusten a las necesidades de miles de personas y emprendedores como tú que antes no tenían ninguna posibilidad de acceder a financiamiento para impulsar sus proyectos o cumplir sus objetivos personales, gracias a su misión y visión, al día de hoy ya ha desembolsado más de S/ 150 millones a través de vehículos financieros como su préstamo capital de trabajo con garantía hipotecaria.

¿Qué beneficios me ofrece el préstamo para capital de trabajo?

El préstamo capital de trabajo con garantía hipotecaria te brinda grandes beneficios como: montos desembolsados desde S/ 20 mil hasta S/ 1 millón. Si, cantidad más que suficiente para impulsar tu negocio y lograr que este crezca en menor tiempo. Además, podrás acceder a una tasa de costo efectivo anual atractiva de 22.3% que ya incluye gastos adicionales, es decir, no sólo pagarás una tasa de interés más baja sino también evitarás hacer gastos extra durante el plazo que dure tu préstamo. Asimismo, podrás seleccionar un cronograma de pagos hecho a tu medida y plazos de hasta 48 meses renovables para amortizar tu deuda. Y, lo más importante, ¿qué necesitas para calificar?

Para poder calificar a tu préstamo para capital de trabajo, el requisito principal es contar con un inmueble que cumpla los siguientes requisitos:

Debe estar ubicado en Lima Metropolitana o Callao.

Debe estar registrado en la Superintendencia de Registros Públicos (SUNARP).

Debe estar libre de cargas legales que afecten el proceso.

¿Qué esperas? No pierdas esta oportunidad, empieza a disfrutar de grandes beneficios y sé parte del grupo de miles de emprendedores que confiaron en Prestamype y lograron alcanzar sus objetivos. Lo único que debes hacer para empezar es pre-calificar, AQUÍ