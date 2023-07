¿Cómo lucirían las chicas de Corazón Serrano embarazadas?

Las bellas chicas de Corazón Serrano han conquistado a todo el Perú con sus talentos para el canto y sus canciones. Susana Alvarado, Lesly Águila, Kiara Lozano y Ana Lucía aún no se han convertidos en madres. Con la ayuda de la inteligencia artificial se pudo apreciar como se verían estando embarazadas.

¡Hermosas!

Radio Karibeña compartió unas hermosas fotos de las bellas y talentosa vocalistas de Corazón Serrano. Como se sabe, Susana Alvarado, Lesly Águila, Kiara Lozano y Ana Lucía aún no son madres e incluso se encuentran oficialmente solteras.

Las reacciones del público no se hicieron esperar y eligieron a su futura cantante embarazada favorita. El embarazo es una de las etapas más bonitas de una mujer y a las cuatro integrantes del grupo de cumbia las hace resaltar aún más su belleza. Los seguidores de la agrupación comentaron que las artistas se ven sumamente tiernas en las fotografías realizadas con la ayuda de la inteligencia artificial.

¿Las chicas desean ser madres?

Si bien las cuatro chicas se encuentras solteras actualmente, una de ellas a contado muchas veces su deseo en convertirse en madre. Lesly Águila es una de las vocalistas que desea convertirse en madre hace tiempo. En su última relación, comentó que estaban en sus planes convertirse en padres antes que casarse, pero la relación llegó a su fin antes de cumplir los dos años.

Por su parte, Susana Alvarado ha comentado que no está en sus planes convertirse en madre. Kiara Lozano ha revelado en más de una ocasión que no estaría interesada en siquiera tener una relación sentimental y que desea seguir soltera. En cambio, Ana Lucía Urbina no ha comentado al respecto, pero actualmente no ha oficializado con ninguna persona desde su rompimiento con el líder del grupo, Edwin Guerrero.

Estarán este 28 de julio en concierto por Fiestas Patrias

Este viernes 28 de julio desde las 8pm celebremos a lo grande en el Mega Plaza de Villa el Salvador. En estas Fiestas Patrias, gozaremos a lo grande con las chicas de Corazón Serrano, quienes interpretarán sus exitosos temas «Tomando Cerveza», «Mix Zúmbalo», «En qué brazos estará» y «Olvídame».

El ‘Bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, también estará presente en el concierto para cantar sus mayores éxitos. El cantante y compositor, Víctor Manuel del Perú, es un artista representativo de huayno en el norte del Perú. Finalmente, un grupo que no puede faltar: Armonía 10, quienes hace poco celebraron sus 51 años de trayectoria musical.

Ya puedes adquirir tus entradas en la plataforma web de Vaope.com haciendo click aquí. ¡No te pierdas la preventa exclusiva! Celebra Fiestas Patrias con La Karibeña.