Compañero de Advíncula es acusado por su exesposa de arrastrarla con su auto

Eduardo Salvio fue denunciado por Magali Aravena, la ex mujer y la madre de sos dos hijos, por intentar atropellarla en el barrio de Puerto Madero. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves, en un momento en el que el jugador de Boca se encontraba con otra mujer.

Aravena reveló que llegó a donde estaba el volante, con el objetivo de hablar con él, ya que hace una semana se habían «tomado un tiempo». Al ver a Salvio con otra mujer, se produjo una discusión y el futbolista decidió avanzar.

Las imágenes demuestran que la mujer se subió al capot del auto, que primero circula marcha atrás y luego se intenta escapar. El Same confirmó que le provocó un “traumatismo por flexión en miembro inferior derecho”.

“La mujer manifestó que en momentos que se dirigía a hablar con su pareja (encuentra al mismo en su auto acompañado por otra mujer, ante lo cual la víctima se ubica delante del automóvil solicitándole hablar. En ese momento el imputado avanzó, siendo impactada la Sra. ARAVENA.”, fue el informe de la policía.

Aravena recibió un botón antipánico y por el momento la justicia no tomó ninguna decisión sobre el futbolista. Se están acumulando pruebas y el jugador no se encuentra prófugo ni con orden de captura, pero hoy no se presentó a los entrenamientos.

El momento en el que Salvio se va del lugar de los hechos.

Muere la leyenda del fútbol colombiano Freddy Rincón

En la madrugada del lunes, 11 de abril, Freddy Rincón se vio involucrado en un choque. La camioneta en la que se movilizaba se estrelló contra un bus.

Esto le generó al exfutbolista un trauma craneoencefálico debido al fuerte impacto y por el cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Desde entonces su pronóstico fue reservado y sus familiares, amigos, colegas e hinchas estuvieron al tanto de su evolución.

Freddy Rincón luchó por su vida luego de este grave accidente, pasó por el quirófano y fue intervenido en cuidados intensivos. Tuvo la atención de médicos especialistas, entre ellos neurólogos, que se encargaron del avance de su salud hasta su fallecimiento.

