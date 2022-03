Compartir Facebook

Hace ya varios años que las computadoras se han vuelto una parte esencial de nuestras vidas, permitiéndonos realizar múltiples tareas, trabajar y desempeñarse a través de ellas, y tener también la posibilidad de divertirnos y distendernos.

Es por eso que hoy en día una PC forma parte, prácticamente, de cualquier hogar y de la vida de las personas.

A su vez, con el avance de la tecnología, también se lograron crear las computadoras all in one y las notebooks.

Es verdad que las notebooks nos permiten tener una mayor comodidad, ya que podemos trasladarlas a cualquier sitio en nuestra mochila, y eso es un punto a su favor. Por su parte, las all in one son más cómodas y prácticas que las de escritorio debido a su tamaño y que no incluye gabinete.

Sin embargo, las tradicionales computadoras de escritorio siguen siendo las que lideran el mercado debido a su gran potencial y adaptabilidad.

En el escritorio

Las PC tradicionales se adaptan perfectamente a lo que buscamos. Sí, ya sea desde las tareas más sencillas hasta las más exigentes por parte de los usuarios.

Aquellas personas que simplemente necesiten utilizar sus computadoras de escritorios para revisar su correo electrónico, chequear las redes sociales y visitar los portales de noticias, podrán cumplir sus cometidos con una PC de escritorio básica, con un procesador discreto y una memoria RAM que les permita poder llevar a cabo estas tareas sin complicaciones.

Quienes deseen ir un poco más allá y opten por un equipo más potente, tendrán la posibilidad de contar con procesadores de mayor rendimiento, con 6 u 8 núcleos, con una memoria RAM que puede superar los 32 GB incluso, y que además nos permitirá contar con resolución 4K en múltiples pantallas, sumándose también los discos sólidos que dan una mayor velocidad.

¿Cómo pasamos de un extremo a otro?

Hay personas que realmente le sacan el máximo provecho a sus computadoras. Aquellos que se dedican al diseño, la arquitectura, la ingeniería o la edición constantemente, necesitarán de un dispositivo que sea realmente poderoso y que les permita trabajar sin complicaciones.

Es por ese motivo que si uno tiene que armar una computadora desde cero, lo mejor será tener en cuenta los componentes. Que estos sean lo más nuevos posibles, que rindan pensando a futuro y que cuando haya que modificarlos, puedan ser sustituidos sin complicaciones.

Hoy en día, las motherboards son cada vez más completas, incluyendo además de un gran soporte para memorias RAM, la posibilidad también de incluir placas de audio, de bluetooth y de conectividad Wi-Fi para hacer que quienes lo requieren puedan contar con todo ello.

Además, la memoria RAM, justamente, será clave para una buena performance de la computadora. Es verdad que quienes no exigen su PC al máximo, con 8 o 12 GB estarán bien por algunos años, pero quienes sí lo hacen necesitarán 16 o tal vez 32.

Por otro lado, debemos hacer mención a las tarjetas gráficas. Las GPU nos permitirán apreciar al máximo cada uno de los detalles de lo que estamos viendo o haciendo. Ya sea para jugar o para diseñar, estas placas de video darán un gran rendimiento que harán que la visual sea la mejor y que no nos perdamos detalle alguno.

Monitores

Un punto extra que deberemos considerar al momento de montar nuestra computadora de escritorio será que necesitaremos un monitor.

Este rubro también ha avanzado a pasos agigantados y hoy nos ofrece desde pantallas tradicionales de 19’’ pulgadas hasta alternativas curvas de 43’’ pulgadas y con una tasa de refresco muy alta para disfrutar de la mejor calidad de imagen como sea posible.

En el medio estarán las opciones tradicionales y más viables. Un monitor de 21, 23 o 27 pulgadas suele ser de lo más elegido por los usuarios a nivel general.

HP, una marca siempre buscada

Esta empresa se destaca en el mundo de la tecnología por sus buenos productos: desde impresoras, pasando por memorias RAM, hasta llegar a las notebooks y All in One.

Las computadoras HP también se han afianzado dentro del mercado por su fiabilidad y durabilidad.

De hecho, las computadoras HP de escritorio, de la mano de las All in One, se han vuelto muy populares, ya que para realizar tareas hogareñas o laborales ofrecen un muy buen rendimiento.

De este modo, apostando también por el mercado de las PC de escritorio, HP ha sabido cómo ganarse su lugar y hoy es una realidad también en este sector tecnológico.

En Perú, las computadoras HP tienen un precio que va desde los S/ 1000 y que puede llegar hasta los S/ 5.000 aproximadamente.

¿Qué elegir?

Como todos sabemos, deberemos comprar lo que realmente necesitemos y estemos buscando.

Elegir una nueva PC siempre es un desafío por la gran cantidad de oferta con la que cuenta el mercado actual. Es por eso que tendremos que considerar su uso y también el presupuesto con el que contemos.

El precio de las computadoras de escritorio en Perú puede ir desde los S/ 1.000 y superar incluso los S/ 12.000, dependiendo de lo que estemos buscando, y por ende, de las prestaciones y los componentes con las que cuente cada una de ellas.

Claro, habrá que considerar todas las opciones y analizar en profundidad todo lo que necesitemos saber sobre nuestra próxima PC.

Más allá de eso, una vez que realicemos la compra, solamente tendremos que sentarnos y disfrutar de nuestra nueva computadora de escritorio, ya sea en su versión tradicional o de las modernas All in One.