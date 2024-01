«Con los chukys»: Jefferson Farfán se divierte con sus sobrinos a pesar de acusaciones de Melissa Klug

La empresaria Melissa Klug optó por no quedarse callada e hizo públicas las acciones de su expareja, Jefferson Farfán. En tal sentido, ella reveló que la popular ‘Foquita’ no había hecho regalos a sus dos hijos durante la Navidad. A pesar de las críticas, el ’10 de la calle’ hizo caso omiso y demostró que se divierte con niños que no son sus propios hijos. No obstante, no se ha pronunciado sobre las acusaciones de su expareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán se divierte con sus sobrinos

Jeffry compartió en sus plataformas de redes sociales que disfrutó de un momento familiar el pasado domingo. Sin embargo, lo que destacó fue que no se pudo observar a sus propios hijos junto a él, mientras que sí se le vio divirtiéndose con otros niños. A pesar de que su expareja Melissa Klug haya dejado entrever que no les dio un regalo a sus hijos por Navidad, el popular ’10 de la calle’ hace caso omiso y se divierte con sus sobrinos. En el video publicado en sus redes sociales se le puede apreciar pasando un fin de semana familiar con sus sobrinos.

“Con los chuckys. (…) Pa’ llegar a este nivel tienen que nacer de nuevo”, se lee en la descripción de los videos que compartió enInstagram y TikTok. Y es que el popular futbolista siempre ha compartido sus momentos familiares y no duda en expresar su cariño con sus más allegados. Por tal motivo, causó sorpresa las declaraciones de Melissa Klug.

Cumple con las pensiones

Es importante mencionar que en el año 2020, Jefferson Farfán lanzó su película «El 10 de la calle», y en el evento sus hijos no estuvieron presentes. Ante esto, Melissa Klug afirmó que su ausencia se debió a que no tenían ropa adecuada para asistir. Esta situación provocó la indignación del exfutbolista, quien, a través de su abogado, reveló la cantidad total de pensión que mensualmente destina para cubrir sus necesidades y comodidades.

«La señora Klug recibe 8 mil dólares mensuales, que los niños no tengan ropa ya es un despropósito y habla muy mal de ella», mencionó Pardo Figueroa en la entrevista con un medio local.