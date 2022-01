«Con los faroles bien abiertos», Jefferson Farfán asustado por réplicas

Compartir Facebook

El jugador de la selección Jefferson Farfán fue uno de los asustados por el temblor que remeció Lima y Callao con una magnitud de 5.6 despertando las alertas de diversos ciudadanos en la ciudad.

Según lo que el jugador mostró en sus redes se despertó a causa del sismo y solo opto por permanecer despierto por si pasaban réplicas para poder tener tiempo de colocarse a buen recaudo.

«A oscuras pero con los faroles bien abiertos», fue el mensaje de Jefferson en sus redes mostrando que se mantenía al tanto de las noticias y de todo lo que aconteciera a causa del sismo.

El día de hoy se registro desprendimiento de rocas de los cerros de Rímac así como también grietas en las faldas del cerro d Villa El Salvador lo que preocupó a los pobladores pues existe la posibilidad de derrumbe y logre afectar las viviendas y hasta la vida de los ciudadanos de la zona.

Jefferson Farfán asegura que viste ropa de Gamarra: “No todo es de marcas exclusivas”

La ‘Foquita’ reveló en uno de sus más recientes videos de YouTube que él utiliza todo tipo de marcas de ropa para vestirse bien, no solo marcas exclusivas

Jefferson Farfán subió un nuevo video a su canal oficial de YouTube en el que está intentando compartir algunos momentos importantes de su vida. En él, se animó a hablar sobre los atuendos que utiliza, pues siempre resalta por las exclusivas marcas que ropa con las que viste.

Sin embargo, la ‘Foquita’ quiso dejar en claro que él no solo usa marcas exclusivas como Gucci, Louis Vuitton, Givenchy u otras. Jefferson asegura que utiliza también marcas accesibles para todo el público, y hasta viste con prendas de Gamarra.

Mira también: Actriz Patricia Barreto saca cara por la telenovela ‘Maricucha’

“No creo que es un tema de gusto, de criterio, ¿no? Sí, a mí me encanta. Me gusta verme bien, me encanta vestirme bien, pero, así como lo puedo hacer con una marca buena o exclusiva, por así llamarlo, también puedo vestirme con una marca de Gamarra, de Zara, H&M o cualquier marca”, dijo