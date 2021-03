Con su camioneta, choca a mototaxi de rateros

Compartir Facebook

El indignado conductor de una camioneta impactó su vehículo contra el mototaxi donde dos delincuentes escapaban tras asaltar a una joven. El hecho ocurrió en el centro poblado Santa María de Huachipa, en Lurigancho – Chosica.

La valiente acción por poco permite que los ladrones sean atrapados, pero estos aprovecharon unos segundos de confusión para huir del lugar.

¡Con mis vecinos no te metas! Así pensó el conductor del vehículo, que por medida de seguridad, prefiere no revelar su identidad, pero no dudó en intervenir, al presenciar el asalto ocurrido la tarde del viernes.

Una muchacha caminaba por la pista, cuando es sorprendida por un delincuente que baja a toda prisa del mototaxi de colores verde y azul, al parecer perteneciente a una conocida empresa de la zona.

El ladrón jalonea a la víctima para quitarle el celular que tenía en las manos. En ese momento aparece la camioneta que acelera la marcha y sin reparos impacta al vehículo menor con los delincuentes a bordo, hasta conseguir volcarlo. El ladrón que robó el teléfono salió ileso al impacto y corrió con rumbo desconocido.

La víctima, con esperanzas de alcanzarlo, fue tras él, pero sin resultado positivo. En tanto el cómplice conductor del mototaxi, tras unos segundos consigue arrancar el vehículo para escapar a toda velocidad.

“Lamentablemente esta vez huyeron, pero la próxima no tendrán la misma suerte. Los robos ocurren muy seguido. Los delincuentes usan mototaxis y motos lineales sin placas o las distorsionan para evitar ser identificados”, relató a Karibeña un morador del centro poblado.

EL DATO

Voceros de la Municipalidad se comprometieron a reforzar el patrullaje del serena[1]go y pedir también a la Policía seguir con sus trabajos de campo a fin de ubicar a los peligrosos hampones.

