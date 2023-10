¡Con todo y sorpresa! Patricio Parodi celebra su cumpleaños y sin Luciana Fuster ¿Lo saludó?

El líder de los guerreros, Patricio Parodi, celebró su cumpleaños en compañía de sus amigos de ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, usuarios notaron la gran ausencia de su novia Luciana Fuster, quien está representando al Perú en el Miss Grand International 2023. Aún así, algunos notaron que la modelo no se pronunció en redes sociales saludando al ´Pato’ Parodi. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “La corona es tuya”: Usuarios elogian el inglés fluido de Luciana Fuster y apoyan su participación

Patricio Parodi celebró su cumpleaños sin su novia

El chico reality y líder de los guerreros, Patricio Parodi, fue sorprendido por sus amigos para celebrarle su cumpleaños 30. Incluso, recibió el saludo de muchos seguidores cercanas a él. Sin embargo, usuarios en redes sociales notaron la ausencia de Luciana Fuster, su novia. Recordemos que la modelo se encuentra representando a nuestro país en el certamen de belleza Miss Grand International 2023. Ante ello, no pudo estar presente en el cumpleaños del ‘Pato’ Parodi.

Por estos motivos, muchos internautas en redes notaron que la modelo no se pronunció sobre el cumpleaños del ‘Pato’, ni en sus redes sociales. Tal parece que Luciana Fuster está enfocada totalmente en el Miss Grand International 2023, pues se prepara para la etapa de la semifinal. «Chicos estoy cansado, desperté muy temprano, he estado grabando contenido que tengo que dejar listo para cuando me vaya de viaje. Terminar mis últimos pendientes de estos días. Estoy volando para ver la ropa de que usaré en la final y semifinal del MGI”, expresó la modelo en sus historias.

También te puede interesar leer: “La corona es tuya”: Usuarios elogian el inglés fluido de Luciana Fuster y apoyan su participación

Luciana Fuster recibe el apoyo del público

Tras las diversas fases del certamen Miss Grand International, los comentarios de los usuarios han estado en contra de Luciana Fuster en un principio. Sin embargo, tal parece que conforme avanza la competencia, los internautas tienen opiniones más positivas con respecto a la modelo. Cabe resaltar que ha salido airosa en las últimos fases del certamen, lo cual también es reconocido por los usuarios.

Por ello, durante la reciente participación de Luciana Fuster, los usuarios reconocieron la facilidad para responder, la fluidez de su inglés y el carisma frente a la cámara. Incluso, hay quienes le brindan sus mejores deseos para que la modelo obtenga la ansiada corona del certamen. «Luciana vamos con todo», «Vamos Perú», «La corona ya es tuya», «Buenas energías para ti, Lu», «Tú puedes, el Perú está contigo», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.