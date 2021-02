Con ustedes el gran cupizzero del amor

Compartir Facebook

La pandemia ha afectado a miles de negocios, y eso también obliga a nuestros emprendedores no solo a luchar con más fuerza sino también a ser mucho más creativos en sus negocios para seguir creciendo. Tal es el caso de Peter Lévano Cancharis (30); quien por el Día de San Valentín se convierte en el ‘Cupizzero’ para llevar amor, felicidad y pizzas a las parejas y amigos de Villa El Salvador.

Usando una peluca, un par de alas además de un arco y una flecha, Lévano Canchari prepara y entrega pizzas en forma de corazón. Es por ello que en su barrio del A.H. Humano Edilberto Ramos de Villa El Salvador, sus vecinos lo conocen como el ‘cupizzero’, el cupido del amor y las pizzas. Peter nos comenta que no todo ha sido felicidad durante este tiempo de pandemia, pues vio cómo su local tuvo que cerrar porque no podía seguir pagando el alquiler.

Pero eso no le quitó las ganas de seguir con su pasión por la cocina, por ello, desde la comodidad de su hogar logró lanzar su local ‘La Cabañita Pizzas 97’, en el cruce las avenidas Pastor Sevilla y Las Lomas. “Con el apoyo de mi familia he lanzado mi propio local, ahora solo con el servicio de delivery. En estos tiempos, tiene que primar el cuidado, el amor y la amistad, por eso me disfrazo del cupizzero, para llevar alegría a las parejas y hogares cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad.

A veces les pongo baladas, recito poesías y hasta planeamos pedidas de mano o declaraciones de amor”, cuenta emocionado, porque en estos días los pedidos han crecido. Por el Día del Amor, el cupizzero ha preparado tres platos que son los más solicitados por sus clientes: ‘La Cupizza’, el ‘Fetuccini Amoroso’ y la lasaña ‘Juntos por siempre’.

Todos son elaborados de manera artesanal. Este joven emprendedor resume su vida empresarial en hacer bien las 3 “P”: pizzas, pastas y poesía. Cabe resaltar que también prepara bebidas a base de frutas que acompañan los pedidos. Creatividad y amor por lo que haces, esos detalles también son parte de su receta para triunfar.