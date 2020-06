Conciertazo de Radio Karibeña hizo bailar al Perú y el mundo

Compartir Facebook

Y la noche de ayer sábado fue apoteósica. Desde las 8 de la noche las redes sociales de Karibeña se encendieron porque miles de peruanos en nuestro país y de todas partes del mundo, se conectaron al Gran Concierto desde Casa, organizado por Radio Karibeña, que cumplió 11 años para delicia de todos los que esperaban una celebración sin igual.

Y rompimos todas las expectativas. En medio del aislamiento social, les dimos a todos un show de clase mundial para darle alegría y esperanza a los peruanos que siguen la radio en la FM, a través de su web www.radiokaribena.pe y sus redes sociales.

Y así fue, porque se cumplió lo que dijo la salsera Daniela Darcourt, quien prometió que en las salas de la casa la gente iba a mover “al menos los hombritos”. Y es que su potente y melodiosa voz fue una de las atracciones del concierto en el que compartió escena con Aguas Azul, Orquesta Papillón, Dilbert Aguilar, Los 5 de Oro y la Agrupación Mareya.

TODOS FELICES

Los comentarios en nuestras redes felicitándonos por organizar este gran concierto de aniversario no se hicieron esperar pues le dimos una alegría a la gente que está en sus casas por efecto de la pandemia y de paso para agasajar a los papis en su día.

Los cantantes y músicos estaban esperando la oportunidad para ofrecer esta presentación especial, pues ya hace tres meses que no lo hacían por efecto de la pandemia y el toque de queda. “Ya era de poner la gozadera”, dijo Dantes Cardoso de Los 5 de Oro, quien no se guardó nada y ofreció tremenda performance.

Y bueno, por siga usted prendido de Radio Karibeña, porque las sorpresas seguirán llegando a lo largo del año. ¡Salud por el Perú y gracias por su preferencia!