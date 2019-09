Conductores se salvan de morir en ‘piques’ ilegales

GIANCARLO ANDÍA

Los choferes de dos vehículos que hacían ‘piques’ ilegales en la Costa Verde se salvaron de milagro, después que sus carros volaran para terminar estrellándose aparatosamente a la altura de la bajada de Sucre, en Magdalena. Ambos conductores negaron haber competido a toda velocidad. Sin embargo, las cámaras de seguridad del distrito probarían lo contrario.

Ocurrió pasadas las 3 de la mañana, en el mismo lugar donde hace unas semanas sucedió un derrumbe. Ese tramo, al parecer, está ‘maldito’.

HABLAN LAS IMÁGENES

Por un lado, en la vía con sentido de sur a norte, iba el auto Volkswagen, de placa F8A-607, conducido por Rodrigo Zimic Torres, de 21 años. A su lado y a la misma velocidad (más de 100 kilómetros por hora), estaba el Audi con registro F9M-234, que manejaba José Luis Salas Cuadros, de 32 años.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son impresionantes, porque muestran cómo en cuestión de segundos ambos vehículos se despistan y dan varias vueltas de campana. Luego, una extensa nube de polvo, que tras los primeros segundos, no permitió precisar si los dos choferes habían salido con vida.

QUEDARON VOLTEADOS

Personal policial de la comisaría de Magdalena, bomberos y ambulancias, llegaron a la escena para rescatar de los fierros retorcidos a Zimic y Salas. “Aparentemente aprovecharon la madrugada para

LO NIEGAN TODO

Tras ser atendidos en una clínica local, Rodrigo Zimic y José Luis Salas, fueron llevados a la comisaría para rendir su manifestación. A su salida de la dependencia, Zimic, que cuenta con faltas graves de tránsito, evitó declarar a la prensa.

En cambio Salas, negó lo de los ‘piques’. “No conozco a esa persona. Yo salí del trabajo e iba a mi casa. Si hay culpa, la tienen quienes no han puesto la debida señalización para alertar que esa parte de la Costa Verde estaba restringida. No hago ‘piques’. Además, tengo entendido que lo hacen con sentido del Callao a Chorrillos”, expresó.

EL DATO

El dosaje etílico de ambos conductores salió negativo. Ambos quedaron en calidad de citados.