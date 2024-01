¡Confirmado! Guty Carrera formará parte de la 4ta temporada de «La Casa de los Famosos» en México

¡Busca el éxito! El modelo peruano Guty Carrera fue anunciado como el nuevo participante de la nueva temporada de «La Casa de los Famosos». Cabe resaltar que este reality de convivencia ha obtenido gran popularidad en público de todo el mundo. Como recordaremos, Nicola Porcella también participó en anteriores temporadas del reality, lo cual lo catapultó al éxito. En tal sentido, Guty Carrera le estaría siguiendo los pasos al ser uno de los nuevos integrantes de la 4ta temporada del programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Guty Carrera formará parte de «La Casa de los Famosos»

En medio de un momento con gran expectativa, se presentó a algunos participantes de la nueva temporada de «La Casa de los Famosos». En tal sentido, los propios participantes anticiparon que será una temporada llena de emociones y promete tener pegada a la audiencia. Ante ello, durante este emotivo momento que se llevó a cabo a través de un enlace en vivo, se presentó a dos nuevos integrantes. El primero de ellos fue el fisicoculturista e influencer Rodrigo Romeh, quien ingresa el 23 de enero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telemundo Realities (@telemundorealities)

Luego de ello, se presentó al modelo y estrella de reality shows, Guty Carrera, quien también ingresará a la nueva temporada en la misma fecha mencionada. Los participantes presentes se mostraron emocionados por estos nuevos ingresos confirmados. De igual forma, prometen dar de qué hablar en las redes sociales manteniendo el mismo estilo de entretenimiento que caracteriza al reality.

Reacción de los usuarios en redes sociales

Ante el anuncio de los nuevos integrantes que ingresan a la nueva temporada de «La Casa de los Famosos», muchos internautas en redes sociales no dudaron en brindar su opinión al respecto. En tal sentido, todo indica que Guty Carrera no la tiene fácil, pues Nicola Porcella dejó la valla bastante alta luego de su participación en el reality de convivencia. Incluso, algunos internautas en redes resaltaron que no conocen al modelo peruano, pero esperan que sea igual de participativo en el reality como lo fue su compatriota. }

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danilo Carrera (@danilocarrerah)

«¿Lo conocen?», «¿Quién es ese?», «Nicola dejó la valla alta, veremos cómo se desenvuelve», «Cuenta con nosotros para apoyarte amigo», «De donde sacan tanta gente que nadie conoce», «Con todo Guty Carrera», fueron algunos de los diferentes comentarios en las redes sociales.