¡Confirmado! ‘Zorro Zupe’ es denunciado por violencia sexual en Italia

Documentos oficiales son los que se muestran en los adelantos que se verán hoy en programa de Magaly Medina.

Referente a este tema, se había pronunciado la modelo Jamila Dahabreh, diciendo que el Zorro Zupe estaba tranquilo, que no se está escondiendo y que está dejando su caso en manos de las autoridades de Suiza.

“Hablé con él (‘Zorro’), pero no con Fiorella, por eso no sé si mi opinión pueda ser equitativa, porque debería haber escuchado a la otra parte. Él me dice que las cosas no son como se están diciendo, que él está tranquilo”, expresó la modelo.

Cabe recalcar, que dicha denuncia ya se rumoreaba en la plataforma de Rodrigo Gonzales “Peluchín”, donde Fiorella Alzamora, no quiso confirmar nada, confesando que era un problema familiar.

Fiorella Alzamora, unas semanas atrás se pronunció ante los reporteros de Magaly Medicina diciendo: “No quiero hacer la denuncia pública. Lamentablemente es mi culpa por haber traído la desgracia a mi familia. Encima se trata de niños menores, mi esposo y yo preferimos mantenerlo en privado y que la justicia se encargue”, confiesa la modelo en una conversación mediante WhatsApp.

Declaró también, que ella fue quien lo invitó a Suiza para que El Zorro, pueda olvidar el mal rato que vivió tras su despido del canal donde trabajaba.

Hasta ahora se desconoce el paradero de Richard Zúñiga, desapareciendo de sus redes sociales donde era bastante conocido por el diverso contenido “entretenedor” para sus seguidores.

“El paradero de este personajillo es desconocido, pero las cosas se le podría complicar porque las leyes son diferentes en cada país”, comento Magaly Medina.