¿Confirman romance? Milett Figueroa y Marcelo Tinelli explican comprometedora foto sobre presunto beso

El mundo de la farándula tiembla con las recientes fotos de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en actitudes más que amigables. Las imágenes, captadas por Ciudad Magazine, muestran a la pareja bastante cerca, incluso en una posición comprometedora. Ante este presunto beso, ellos dieron una explicación.

¿Qué dijeron Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

En las fotos, el presentador argentino Marcelo Tinelli abraza a Milett, agarrándola de la cintura. Y en otra toma parecen a punto de darse un beso en la boca. El rumor de un posible romance no tardó en extenderse, generando preguntas y especulaciones entre los seguidores de ambos.

Previamente, Milett Figueroa, en declaraciones para «Amor y Fuego», aclaró su situación con Tinelli: «No (no estamos saliendo), la verdad que no. Está siendo muy buen anfitrión conmigo. No hay nada todavía, yo no sé lo que pueda pasar más adelante. Yo estoy viviendo una etapa muy linda».

El programa Bailando 2023, donde participan ambos, no pudo evitar abordar la situación. Durante la emisión, se expuso la foto en cuestión, y la reacción de Marcelo Tinelli no pasó desapercibida. Moria Casán, exvedette y actriz argentina, sugirió: «Dense el permiso para explorarse».

Marcelo Tinelli, entre risas, respondió: «Me encanta explorar, a mí me decían Dora. No sé si a ella le gusta que la exploren». Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando se mostró la foto de la pareja, casi a punto de besarse.

El conductor argentino se puso serio y aclaró que esa foto solo es un juego de cámaras. «Para, para, si vos frenás una foto, vos vas pasando, das un beso en la mejilla y frenás. Este es el viejo truco, yo he trabajado en medios gráficos, chicos. Es muy obvio. Me encanta la foto, pero le estaba preguntando otra cosa», dijo el presentador bastante serio, quien rápidamente cambió de tema y se dirigió a Milett Figueroa.

Coquetean pero niegan beso

Marcelo Tinelli le dijo a Milett para cambiar de tema: «(Le estaba preguntando) Si a ella le gusta que le haga una exploración. Moria pide una exploración y yo no sé si a ella le gusta que uno la explore».

Una anonadada Milett Figueroa contestó: «Me encanta explorar también. ¿Si me gusta que me exploren? Me encanta explorar en pareja. ¿Si me gusta que la pareja me explore? Puede ser». Estas respuestas se iban dando mientras las cámaras ponchaban la comprometedora imagen del conductor y la actriz.

Ante el momento incómodo, Marcelo Tinelli confesó que estaba nervioso por la imagen y explicó que no se trataba de ningún beso en la boca. El presentador argentino explicó: «Ahí yo le fui a dar un beso en la mejilla y me agarró justo el fotógrafo en ese momento, y le dije: chau, qué tengas un lindo día mi vida. ¿Que tuve que cerrar los ojos para el beso? Pero yo no le estaba dando un beso».

Milett Figueroa respaldó la versión de Tinelli, insistiendo en que la foto fue malinterpretada debido al ángulo del fotógrafo: «No nos estábamos dando un beso, es el efecto del ángulo de la mirada del fotógrafo. Es el ángulo del fotógrafo».

Al ser consultado en qué momento sucedió este acercamiento, el presentador respondió notoriamente intranquilo: «Fue en el medio de todo, estoy transpirando». Sin creerle a la pareja, los presentes le pidieron al argentino que cuente cuando decida oficializar el romance con la bailarina. «Van a ser los primeros en enterarse el día que exista la exploración», contestó.

Aunque la pareja niega un romance, la foto ha generado un revuelo considerable en el mundo del espectáculo. ¡Estaremos atentos para ver cómo se desarrolla este intrigante capítulo en la vida de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli!