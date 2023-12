¿Confirmó nuevo romance? Julián Zucchi sobre salidas de Yiddá Eslava y actor argentino: «Ya tiene su rolex»

¡Esperado reencuentro! Yiddá Eslava y Julián Zucchi estuvieron juntos en el programa en vivo «América Hoy» luego de su mediática separación. Ambos hablaron de cómo llevan actualmente su ruptura y llamó la atención de muchos lo que dijo el actor sobre las salidas de su expareja con su amigo argentino. Recordemos que luego del fin de su relación, Yiddá Eslava estuvo en compañía del actor argentino Nicolás Argolo en el Avant Premiere de «Isla Bonita». Ante ello, mucho se especuló al respecto. ¿Qué dijo Julián Zucchi? Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Julián Zucchi confirmó posible relación de su expareja?

Durante el reencuentro en vivo de Julián Zucchi y Yiddá Eslava no se pudo evitar hablar sobre la ruptura de la pareja. Recordemos que hace pocas semanas ambos anunciaron el fin de su larga duración. Incluso, la actriz fue vista viviendo su soltería en diferentes oportunidades. En ese sentido, Julián Zucchi lanzó una indirecta en el programa «América Hoy» que no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales.

El actor se habría pronunciado sobre la reciente Avant Premiere de la película «Isla Bonita», en donde Yiddá Eslava estuvo junto al galán argentino Nicolás Argolo. «¿Sabes los comentarios que me ha llegado? Yiddá ya tiene su rolex (nueva pareja). Y yo soy el Casio, pero ¿Cuál es el reloj favorito de Yiddá?», comentó el actor Zucchi. Además, también reveló que desconocía que su expareja llegó junto a Nicolás Argolo a la alfombra roja de la película ya mencionada.

«Celos no, Yiddá está hermosa, divina, está más linda que nunca y tiene el derecho de conocer a hombre. Yo estaba en Argentina y me empieza a sonar el teléfono, yo no estaba enterado de nada. No me incomodó el chico, sino el lugar», comentó Julián Zucchi, quien ironizó sobre la amistad entre su expareja y Nicolás Argolo.

Yiddá Eslava acompañada de galán argentino

Durante la alfombra roja de la película «Isla Bonita», la actriz Yiddá Eslava llegó acompañada del galán argentino, Nicolás Argolo. Por tal motivo, muchos comenzaron a especular qué relación tendrían ambos. Ante ello, la expareja de Julián Zucchi utilizó sus redes sociales para explicar quien es Nicolás Argolo. Incluso, anticipó a sus seguidores a que no se sorprendan, pues sostuvo ella será vista con él con mucha frecuencia. Además, se animó a etiquetar a su amigo en una de sus historias de Instagram. La actriz afirma que está ocupada en sus proyectos laborales a futuro, pero no ocultó el vínculo que tiene con el actor argentino, pues ambos son muy cercanos.

«Para las que preguntan, Nico Argolo es este churro que me acompañó ayer al avant premier de Isla Bonita la película. Es mi amigo y puedo decir que fue amistad a primera vista. Así que acostúmbrense que lo verán junto a mí bastante seguido”, sostuvo Yiddá Eslava en una de sus historias.