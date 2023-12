¿Confirmó un embarazo? Marcelo Tinelli rompe su silencio sobre descompensación de Milett Figueroa

Milett Figueroa tuvo un incidente sorpresa en plena actuación en el «Bailando 2023». La exchica reality, conocida por sus espectaculares presentaciones, vivió un momento tenso cuando casi se desmaya. Se especuló sobre un posible embarazo. Ante ello, Marcelo Tinelli se pronunció.

Milett Figueroa se descompuso en pleno programa

Milett Figueroa sorprendió a todos con un momento tenso en el «Bailando 2023». ¿Qué pasó? La reina de la cumbia se descompuso, y la pregunta que todos se hacen es si este susto esconde la noticia que todos estaban esperando: ¿un bebé en camino?

Marcelo Tinelli, quien se reencontró con Milett luego de pasar la Navidad por separado, fue testigo de la descompensación de la modelo. Se rumorea que su ausencia en la cena de Nochebuena se debió a un cuidado especial.

Se descompuso Milet en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/RPuVXjgiUO — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 27, 2023

La noticia se propagó rápidamente, Ángel de Brito, compartió imágenes del momento en que Milett era asistida por paramédicos y posteriormente acompañada por el conductor estrella. Las redes ardieron con especulaciones sobre un posible embarazo, considerando que la pareja expresó públicamente su deseo de convertirse en padres.

¿Marcelo Tinelli confirmó un embarazo?

Pero, ¿qué dice Tinelli al respecto? El presentador expresó su preocupación por Milett y, de manera cariñosa, la acompañó en los camerinos. Pepe Ochoa, quien obtuvo la primicia, reveló que Tinelli rompió el silencio sobre la salud de la peruana.

Y la verdad es que no hay bebé en camino. Tinelli aclaró que todo se debió a una mala combinación de medicamentos por parte de Milett. «Aparentemente tomó algunas pastillas y hubo una mezcla ahí también con café, con un sublingual Ketorolac. Está con la presión muy baja. Yo apenas la vi entrar al piso la vi con una cara muy diferente», explicó.

Pero, ¿y la convivencia? Se había rumorado que la parejita ya compartía techo, pero parece que las cosas no son tan así. Antes del incidente, Tinelli hizo una confesión: «Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano».

Así fue la descomposición de Milett Figueroa 🇵🇪 durante las grabaciones del programa #Bailando2023. Aquí cuenta qué fue lo que le sucedió 👇🏼 pic.twitter.com/w92V9fuZDv — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 28, 2023

Así que, tranquilos, no hay bebé por ahora. Sin embargo, nos queda la incógnita de cuándo Milett volverá a brillar en la pista. Por su parte, ella confesó que el incidente le sirvió para reflexionar y estar más pendiente de su salud, y sobre todo no automedicarse. Estaremos atentos a su recuperación y a cualquier detalla de la pareja.