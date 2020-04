Congresista de APP, Fernando Meléndez dio positivo a prueba rápida de COVID-19

El congresista Fernando Meléndez de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP), dio positivo en la prueba rápida de coronavirus (COVID-19), y así se convierte en el segundo legislador en contraer la enfermedad después de Leslye Lazo (Acción Popular, Lima). El vocero de APP confirmó el contagio a través de dos pruebas.

“Ayer me hicieron en la noche la prueba rápida en mi domicilio. Primero me habían hecho una en el Congreso, y existía una duda, por lo que me volvieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, señaló en una entrevista para El Comercio.

Según el citado medio, tras someterse a una prueba molecular en el Congreso, se le practicó una prueba rápida a Meléndez en su domicilio.

“El médico me ha dicho que con este resultado, lo más probable es que salga positivo en la prueba molecular”, señaló el vocero de APP.

Luego de conocer el resultado médico, Meléndez viene acatando las normas preventivas del aislamiento total en su departamento de Jesús María que alquilaba con su familia. No obstante, cabe resaltar que hasta el momento el legislador no presenta síntomas de coronavirus.