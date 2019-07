Congresistas asados con Vizcarra por adelantar elecciones al 2020

Los congresistas no nos aferramos a nuestros cargos, pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático, afirmó ayer el flamante presidente del Congreso, Pedro Olaechea en respuesta al anuncio presidencial de alentar las elecciones generales.

Señaló que “una vez más” el mandatario ponga “al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad” que produce mayor conflicto político y advirtió que Vizcarra no ha presentado ningún proyecto de ley para adelantar las elecciones al 2020, por tanto no se pueden pronunciar en forma oficial y definitiva.

ES UN SHOW

Olaechea sintetizó el sentir de la mayoría de bancadas, que reaccionaron ásperamente con el anuncio presidencial. La fujimorista Cecilia Chacón señaló que es un “show para los medios”, ya que para ella los tiempos no son suficientes para adelantar elecciones para el 2020.

“Sabemos que el presidente no tiene los mejores asesores, pero que no sepa que el tiempo no da, es vergonzoso. En ningún país democrático, el presidente le ordena al Congreso como aprobar leyes. Como no tiene más que mostrar, hace estas pechadas a Congreso”, escribió por Twitter.

El aprista Jorge del Castillo advirtió que Vizcarra “se está saliendo de la Constitución y salirse de la Constitución puede tener consecuencias”, señaló y advirtió que no alcanzaría el tiempo para aprobar el proyecto de adelantar elecciones, someterlo a referéndum y convocar a comicios generales.

INESTABILIDAD

Juan Sheput, de la bancada Contigo, afirmó que “lo único que ha logrado el presidente, con esta decisión, es generar un clima de inestabilidad económica” y no habrá el tiempo necesario para las elecciones primarias en los partidos, el referéndum y todo el cambio constitucional que implica el adelanto de comicios.

En el mismo sentido se pronunció el congresista y ex primer ministro, César Villanueva, quien consideró “sorpresivo” el adelanto de las elecciones.

“Sorpresivo [el anuncio] porque la primera parte del discurso del presidente ha sido propositiva, pero el cierre ha sido sorpresivo. Una decisión complicada, bastante compleja. Hay que pensar con la cabeza fría la aplicación de los procedimientos que se tienen que seguir dentro del marco constitucional”, indicó.

EL DATO

Villanueva confirmó que la Junta de Portavoces mantiene una reunión para analizar el proyecto presentado por el jefe de Estado.