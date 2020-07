¡Congreso es peor que el virus!

Compartir Facebook

El presidente Martín Vizcarra, anunció que convocará a un referéndum sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria. En mensaje a la Nación, afirmó que la consulta popular se realizará junto a las elecciones generales del 2021.

LOS CUADRA FUERTE

Aseveró que el Congreso tuvo la oportunidad de decidir, en el marco de sus atribuciones y competencias, la aprobación de la reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria, y lamentablemente no lo hizo.

Bajo estas circunstancias, corresponde a la ciudadanía tomar esa decisión, agregó.

“Por ello, en el marco de mis facultades constitucionales, anuncio que someteré a referéndum la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, para que el pueblo peruano, libre y democráticamente en las urnas, decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada”, expresó.

TRAICIONAN AL PUEBLO

Señaló que este tema fue promesa de campaña de casi todos los candidatos, pero no alcanzó los 87 votos requeridos.

“¿Qué pasó en estos pocos meses para que esas promesas de campaña fuesen dejadas de lado? Una vez más primaron los desacuerdos, los intereses y los cálculos políticos. Algunos congresistas de este nuevo Congreso, ese que prometía cambiar las cosas, le dio la espalda al pueblo al no aprobar la eliminación de la inmunidad parlamentaria que, como ya hemos visto en el pasado, fue sinónimo de impunidad y de blindaje de decenas de personajes oscuros, involucrados en todo tipo de delitos”, sostuvo.

CONSULTA EN EL 2021

El jefe del Estado observó que la situación de la pandemia no permite organizar un referéndum. Por eso, informó, dicha consulta se realizará junto a las elecciones generales del 2021.

“Esto significa que los peruanos, el próximo año, además de elegir al Presidente, a los Congresistas, a los Parlamentarios Andinos, también se pronunciarán sobre la inmunidad parlamentaria”, explicó.

SENTECIADOS FUERA

Consideró necesario que quede establecido en la Constitución los impedimentos para postular a un cargo popular. Ante esta situación, dijo, se incluirá como una segunda pregunta del referéndum la reforma constitucional sobre esta materia.

Según dijo, resulta fundamental que el Congreso apruebe, antes del mes de setiembre, el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo para impedir la postulación de sentenciados en primera instancia, con penas mayores a 4 años, y sea aplicado en las elecciones de abril del próximo año.

BUSCAN IMPUNIDAD

Afirmó que la reforma política en marcha no parte de un capricho del Ejecutivo, sino de una ciudadanía cansada de aquellos que buscan ocupar cargos públicos solo para ganar impunidad.

“Ni la pandemia, ni los cálculos políticos, ni los intereses subalternos pueden impedir el derecho del pueblo a tener una representación política decente y un sistema democrático sólido”, sostuvo.

“Por ello, como todos los peruanos, debo lamentar que el actual Congreso, una institución que hace solo seis meses nació de la voluntad popular, haya dejado pasar la oportunidad de continuar con las reformas políticas que la ciudadanía aprobó. Por increíble que parezca, cuatro bancadas impidieron el debate”, agregó.

“LIMPIEMOS LA POLÍTICA”

Y el presidente fue más allá en su discurso. “Tras esta decisión, nuestro país corre el riesgo de que personas con sentencias en primera instancia postulen al Congreso y a otros cargos públicos el 2021 y resulten electas ¿El objetivo no era limpiar la política de la corrupción y otros delitos? ¿El objetivo no era elegir en el futuro entre candidatos honestos, probos y comprometidos con el país? ¿Cuál era el objetivo? ¿El objetivo no era tener mejores autoridades y representantes?”, manifestó.

ESTADO INFECTADO EN TODOS SUS NIVELES

Vizcarra también dijo que, así como la lucha contra la pandemia exige el esfuerzo permanente de todas las autoridades, la lucha contra la corrupción también es tarea de todos. “La corrupción es el virus que ha infectado al Estado en todos sus niveles y que hoy seguimos combatiendo. Los peruanos se merecen un Estado eficaz, fuerte, que privilegie el interés común antes que el interés individual”, señaló.