¡Conmovedor! El desgarrador testimonio del “Flaco” Granda sobre la relación con su padre (VIDEO)

¡Desgarrador testimonio! Una de las gratas apariciones en la farándula peruana es el “Flaco” Granda. A base de carisma y simpatía era un invitado concurrente al programa “Mande quien mande” y luego fue convocado para la cuarta temporada de “El gran chef famosos”. Como todos los artistas, tiene una historia detrás y una dura realidad que vivió con su padre. En entrevista con Lizbeth Cueva para “Todos Sanamos”, el periodista deportivo reveló más de un momento doloroso en la relación con su progenitor.

“Flaco” Granda y su dura confesión sobre su padre

En una entrevista con Lizbeth Cueva, el «Flaco» Granda se conmovió al hablar sobre la relación que tiene con su padre. El periodista deportiva que ese vínculo es nulo y reveló el sorprendente motivo.

“No tengo relación con mi papá. Y ya más grande, en el colegio, cuando me becaron, me pasaba plata, pero era una suma bastante ridícula por así decirlo. Eran 150 soles y me hacía todo un trámite que era que yo vaya de La Molina (donde estudiaba) hasta Los Olivos para recoger la plata”, señaló el “Flaco” Granda.

Esta mecánica se dio por algunos meses, sin embargo, todo cambió de un momento a otro. La relación entre ambos se resquebrajó cuando el padre del “Flaco” Granda no le pasó los 150 soles como acostumbraba a hacerlo.

“Estábamos así hasta que un día no me los dio y le dije “flaco, pero no me hagas venir hasta acá”. O sea, me podía llamar por teléfono, están los celulares para decirme no tengo. Me acuerdo que como el trabajaba en una empresa de autos agarré una piedra y le tiré un piedrón en el carro y le dije que vaya a pagar la reparación con los 150 que no me dio”, agregó el “Flaco” Granda.

Esto marco un antes y un después en la relación del “Flaco” Granda con su padre, ya que el periodista deportivo reveló que se hizo una promesa aquel día. “A partir de eso dije que era la última vez y no le recibí más plata”, acotó el carismático participante de “El gran chef famosos”.

El alma de “El gran chef famosos”

Hace unos días, durante la conferencia de prensa de la cuarta temporada de “El gran chef famosos”, el “Flaco” Granda sorprendió haciendo su aparición. El periodista deportivo reemplaza a Guillermo Castañeda, luego que los seguidores del reality pidieran su salida.

El comentarista deportivo, que hasta hace poco aparecía recurrentemente en “Mande quién mande”, es el pasajero número 12 de la nueva temporada y promete dar el todo por el todo en la cocina de “El gran chef famosos”.

«Contento porque quiero probar todos los platos. No voy a gritar goles, pero gritaré en la cocina», señaló el “Flaco” Granda, quien también reveló que solo sabe hacer fideos porque es lo que cocina en su casa.

Brindando mayores detalles de lo que será su participación en el programa, el “Flaco” Granda reveló uno de sus mayores temores. El comentarista deportivo indicó que su mayor miedo será probar animales exóticos y realizó una curiosa comparación.

“Mi reto sería probar animales raros. Le tengo pánico al cuy, parece un espejo mío”, indicó el “Flaco” Granda fiel a su estilo.