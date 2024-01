¡Conmovedor! Magaly Medina tuvo un emotivo reencuentro con su hijo Gianmarco Mendoza en Londres

Magaly Medina sigue disfrutando al máximo de sus vacaciones antes del regreso de la temporada 2024 de ‘Magaly TV La Firme’. Después de celebrar el Año Nuevo en Cartagena de Indias, Colombia, la conductora de televisión viajó a Europa en compañía de su esposo, Alfredo Zambrano, y se reunió con su hijo Gianmarco Mendoza. Las imágenes fueron publicadas en sus redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina se reencontró con su único hijo

En sus redes sociales, la conductora de televisión de ATV compartió imágenes de una cena en un elegante restaurante en Knightsbridge, Londres, donde estuvo acompañada por Alfredo Zambrano, su hijo Gianmarco Mendoza y su sobrino Diego Medina. Ella no dudó en compartir este emotivo momento con sus seguidores, pues se mostró bastante emocionada tras el reencuentro.

“Paseando con mi hijo por Londres”, escribió la periodista de espectáculos horas más tarde en sus redes sociales. Actualmente, no se tiene información precisa sobre la fecha en que Magaly Medina retomará la conducción de su programa ‘Magaly TV’, ya que sigue disfrutando de sus vacaciones de verano. Considerando que el primer programa se emitió el 23 de enero de 2023, se prevé que este año regrese alrededor de esa misma fecha.

¿Por qué Gianmarco Mendoza no vive en Perú?

En una conversación con Verónica Linares, Magaly Medina compartió que su hijo Gianmarco Mendoza reside en el extranjero, enfocado en su desarrollo profesional. Según la ‘Urraca’, considera que esta decisión fue la más acertada para su primogénito, ya que ser reconocido en el país como ‘el hijo de Magaly’ le afectaba de manera considerable.

“Ya tiene 38 años, está fuera, no está acá. No creo que vuelva. Supongo que volverá para las Navidades. A mí me encanta que esté lejos porque sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina, nadie le va a decir ‘no subas esto’. Está feliz y yo estoy feliz por eso”, manifestó Magaly Medina.

“Los hijos no son tus hijos, son hijos de la vida y tienen que encontrar su propio camino. Yo jamás he sido una madre gallina, en algún momento tal vez, pero crecí. Yo creo que los hijos tienen que irse. Yo le aconsejo a todos los jóvenes que se vayan”, sostuvo la popular conductora de televisión.