¡Conmovedor! Pareja de ancianos se conocen en Tinder y se casan sin importar su edad

Dos ancianos que se conocieron mediante Tinder gracias a que sus familiares los registraron, se enamoraron y contrajeron matrimonio pese a su avanzada edad.

Muchas personas piensan que las personas de avanzada edad ya no tienen oportunidad en el amor, lo cual no es cierto. Pues para muchas personas la edad no es un impedimento para ser felices con quienes más aman. La ciencia y la tecnología ha ayudado a muchas personas a encontrar a alguien especial con quien compartir el resto de su vida.

Aplicaciones como Tinder, Bumble, Badoo y otras similares han innovado la forma para conocer personas. Esto debido a que estas aplicaciones de citas han facilitado el acceso a las personas para conocer gente a su alrededor con quien salir o entablar más que una amistad.

Ese es el caso de Emilio Bussano y Liria Gorordo, quienes a pesar de su avanzada edad se conocieron mediante Tinder y tras enamorarse decidieron casarse.

Ancianos se conocen en Tinder y se casan

Emilio, un hombre de Córdoba, probablemente nunca habría considerado la idea de unirse a las redes sociales, y mucho menos a una como Tinder, la popular aplicación de citas. Sin embargo, fue su nieta Sofía quien creó un perfil para él en esta plataforma. Por otro lado, la situación fue similar con Liria, pero en su caso, fue su hijo Gustavo quien compartió fotos de ella en Tinder.

Aunque Liria recibió numerosos «me gusta» en la aplicación, hubo un usuario con el que tuvo una coincidencia («match») y, con la ayuda de su familia, ese afortunado resultó ser Emilio, según lo compartieron sus familiares con Todo Noticias.

Desde ese momento, iniciaron largas conversaciones telefónicas, ya que la distancia parecía ser un obstáculo. Emilio vivía en Córdoba y Liria en Santa Fe, pero eso no los detuvo. Finalmente, decidieron conocerse en persona después de que Liria tomara la decisión de viajar para verlo.

Al conocerse su relación se hizo más fuerte, pues hasta decidieron casarse en en el Registro Civil municipal de Villa Carlos Paz, una ciudad al oeste de Córdoba. Sin embargo, antes de esto Emilio había propuesto a Liria irse a vivir juntos a Villa Carlos Paz.

“Coincidimos en muchas cosas, nos gusta reírnos, escuchar música y estar lo más alegre que se pueda estar. En la vida me han pasado muchas cosas. Les digo a los chicos que las cosas pasan porque tienen que pasar. Hay que hacer el duelo y seguir porque queda la familia y la vida continúa“, comentó la anciana.