¡Conmovedor! Quico recordó con nostalgia su última charla con Don Ramón

Mucho se ha dicho de las peleas que han tenido lugar entre los actores que formaban parte del elenco de El Chavo del 8. Sin embargo, la vecindad también sirvió de marco para que Carlos Villagrán, encargado de interpretar a Quico, entablara una férrea amistad con Ramón Valdés, quien por entonces encarnaba a Don Ramón.

Así lo recordó recientemente el mismo Villagrán, en conversación con Carmen Valdés, hija del actor que falleció en 1988. A través de una transmisión en vivo de Instagram, el intérprete mexicano recordó su último encuentro con Ramón Valdés.

«PERDER A DON RAMÓN FUE MUY DOLOROSO PARA MÍ»

Ocurrió antes de que el popular Quico viajara por motivos laborales a Bolivia y Perú. Entonces se dirigió hasta el hospital donde su colega estaba hospitalizado. “Yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar». A lo cual él me dijo: «Ya, no llores cachetón. Allá te espero». Le digo: «¿Allá con el Señor?». «No te hagas el tonto: allá abajo», me respondió, relató entre risas.

Ya más serio, Villagrán contó el instante en que le dieron noticia de la muerte de su amigo. “Ese día estuve muy triste. Aunque la esperaba, cuando te llega la noticia ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya. Estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras… Y recordando tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”, recordó.

