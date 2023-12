¡Conoció el amor! Armando Machuca reveló detalles sobre su nuevo romance: «Es muy alegre, una linda»

El carismático actor Armando Machuca decidió confesarse y revelar detalles de la relación que tendría actualmente. En ese sentido, contó que ya se conoce con la misteriosa persona hace muchos años. Además, enfatizó las cualidades de quien ahora se habría convertido en su pareja. Ante la sorpresa de muchos seguidores, el comediante detalló que ya se encuentra encaminado en su relación sentimental. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Melissa Paredes reveló que casarse con Anthony Aranda no es su prioridad: “Qué flojera”

Armando Machuca reveló detalles de su nuevo romance

En medio de una entrevista, el actor Armando Machuca se animó a contar detalles sobre su nuevo romance. Ante ello, las declaraciones del carismático comediante tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues hace pocos meses él confesó que estaba soltero. Sin embargo, tal parece que ahora ha encontrado el amor y no duda en presumirlo ante las cámaras. Por tal motivo, contó algunos detalles sobre cómo es su pareja y la relación que mantienen.

«Agradezco al público su interés en mi vida sentimental. Sé que es porque quieren que esté contento y esté bien, lo valoro un montón. Es bonito estar acompañado en este mundo. El día que ella salga tiene que comentarlo, sino podría estar entrando en su intimidad. Nos conocemos hace muchos años. Nos hemos visto y ahora como que nos juntamos hace poco y fue como ‘vamo a ver si esta es’. Así que ahí estamos», comentó en un inicio el carismático actor.

«Es muy alegre, siempre tiene buen ánimo, es muy sociable, me hace reír un montón, una linda. Yo creo que cuando uno tiene pareja no estás para tontear. Yo creo que no debe ser en ninguna edad. En la medida que uno tome enserio las relaciones, en esa medida vas a ser feliz en esa relación», detalló Armando Machuca.

También te puede interesar leer: “Sé muchas cosas, pero me las guardo”: Alejandra Baigorria tendría noticia “bomba” sobre Onelia Molina

Trolleó a Ale Fuller y Renato Rossini Jr.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. compartieron escenario en uno de los recientes episodios de «El gran chef famosos», revelando una evidente conexión entre ellos. Debido a esto, en los momentos detrás del escenario, Milene Vásquez y Armando Machuca no vacilaron en hacerle más de una broma a la ex actriz de «Ven Baila Quinceañera».

“Amiga Milene, ¿a ti alguna vez te han hecho un ampay?”, preguntó Armando Machuca a Milene Vásquez. La actriz confesó que en algún momento sí la ampayaron, con quien años después se convertiría en su esposo.

“Ufff, pero hace tiempo. Con Ismael (Peyón), cuando recién salía con él, imagínate. Pero él es mi esposo”, reveló Milene Vásquez. “¿O sea, a ti te ampayaron con quién al final te casaste?”, volvió a preguntar Armando Machuca. “Así es”, contestó la hija de Mabel Duclós.

“¿Escuchaste Ale Fuller? Dicen que a ella la ampayaron con quien se terminó casando”, bromearon Milene Vásquez y Armando Machuca a la subcampeona de la segunda temporada de “El gran chef famosos”.