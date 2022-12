¡Conquistaron España! Marruecos avanza a cuartos de final del mundial

Compartir Facebook

¡Furia marroquí! En un partido soso y que no parecía de octavos de final, Marruecos dio otra sorpresa en el mundial. Llevó a España al tiempo suplementario y posterior a ello a penales, donde el arquero africano se lució tapando 2 penales.

España llegaba como candidata firme para pasar a cuartos de final del mundial. El monarca mundial del 2010 había terminado segundo en su grupo del mundial tras apabullar a Costa Rica, empatar con Alemania y perder ante Japón. Por su parte, Marruecos dio la sorpresa en el grupo F luego de empatar ante Croacia y ganarle a Bélgica y Canadá.

A los 11 minutos del partido, Marruecos avisaba con un tiro libre de Hakimi. El remate del defensor africano pasó “diciéndole algo” a la portería de Simon. Cuando transcurrían los 25 minutos de juego, Bono despeja mal un balón y un jugador español la manda al área. Ni Gavi ni Ferrán Torres pudieron aprovechar la ocasión al mandarla al travesaño. Avisaba España y parecía que sacaba a relucir su cartel de favorito.

Asensio también quería tener protagonismo y se empezaba a mostrar más. Segundos después del error del portero africano, el delantero del Real Madrid remató a portería y el balón pasó cerca.

Casi al finalizar el primer tiempo, Boufal sacó un centro preciso a la cabeza de Aguerd. El defensor marroquí sacó un potente cabezazo que pasó por encima de la portería española. Con el empate sin goles en el marcador terminaba el primer tiempo. Cuando todo hacía indicar que España pondría “toda la carne en el asador”, fue Marruecos el conjunto que estuvo cerca del primero.

Marruecos intentaba, pero no encontraba profundidad en ataque. A los 80 minutos, Morata remató y el esférico se paseó por la línea del arco africano. Fue la ocasión más clara del encuentro y la más clara para España. El marcador no se movería y España con Marruecos iban a tiempo extra. En el tiempo suplementario, ambos equipos no se sacaron ventaja y pasaron a la temida tanda de penales.

𝗘𝗦𝗖𝗥𝗜𝗕𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔 ✍️



Marruecos está por primera vez en cuartos de final de la #CopaMundialFIFA 🇲🇦 pic.twitter.com/GLMCnAF6nz — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) December 6, 2022

En los tiros de los 12 pasos, Bono, arquero de Marruecos, se lució atajando 2 disparos. Para el país africano anotaron Sabiri, Ziyech y Hakimi, mientras que para los europeos fallaron Busquets, Sarabia y Soler. Marruecos hace historia y luego de varios años, un combinado africano se encuentra entre las 8 mejores selecciones del mundo.