CONSEJOS PARA AYUDAR A LOS NIÑOS A PASAR LA CUARENTENA DE LA MEJOR MANERA

A estas alturas del confinamiento, los padres de familia que tienen hijos pequeños entienden que pueden tener distintas percepciones y reacciones ante el temor, la ansiedad y el desconocer lo que va a pasar en un futuro. De nosotros depende convertir la cuarentena en un recuerdo agradable para los más pequeños, ya que lo ideal es transmitirles que a pesar de las dificultades que la crisis presenta, podemos salir bien librados.

“En este tiempo, debemos rodearlos de afecto y cariño, que son claves para atravesar esta situación de la mejor manera posible”, explica Manuel Saravia, psicoterapeuta y director del Instituto Guestalt de Lima.

Detalla que los padres deben explicarles a sus hijos que la cuarentena es para preservar y promover la salud. Y que si bien no son vacaciones, hay que pasar este proceso de la mejor manera. “Estamos pasando por una época muy difícil y es muy importante mantener la calma porque de esta manera sus hijos también lo estarán, se sentirán seguros y confiados en casa. Paciencia para escucharlos, no explotar frente a ellos, apoyarlos en esta nueva etapa de aprendizaje escolar, darles horarios y rutinas todos los días, responder a sus preguntas y compartir más tiempo juntos, son algunas de las propuestas de Manuel Saravia y su equipo de especialistas para con los chicos, a sabiendas que la ansiedad y preocupación no las van a expresar de igual forma que los adultos.

Pero además, nos resume en estos sencillos tips las recomendaciones para que los papás apliquemos en el día a día con nuestros hijos.

1-PROTEGE

Protégelo de las imágenes violentas.

2-AFECTO

Transmite afecto con palabras, diles todos los días que los amas y que te preocupas por ellos.

3-SEGURIDAD

Presta atención a las preguntas o temores que ellos puedan presentar.

4-INFORMA

Si vas a salir, diles a dónde vas y cómo ubicarte.

5-COMPRENDE

No exijas que sean valientes, evita que sus reacciones te molesten.

EL DATO

