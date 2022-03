Compartir Facebook

La modelo Korina Rivadeneira no pudo ocultar su felicidad al compartir la noticia con todos sus seguidores acerca de su papel en una película.

“Me emocionó porque la gente está yendo y me dijeron que estuvo lo hice lindo, Todo eso me encantó”, dijo en un comienzo.

Además, la exintegrante de ‘Esto es guerra’ comentó que se ha preparado mucho en su carrera de actuación. «Me gusta mucho la actuación y considero que soy una actriz. No solo por la preparación de muchos años, sino porque cuando hago algo entrego mucho de mí y si no soy actriz que soy», agregó.

Korina revela que Mario no sabe nada de cocina: “Solo entra a tomar agua”

Korina Rivadeneira y Mario Hart son los invitados de este fin de semana del programa ‘En esta cocina mando yo’. La pareja puso a prueba su talento para la cocina en el concurso y luego se animaron a dar detalles de su verdadero desempeño en la cocina.

Korina Rivadeneira habló sobre ella y Mario y explicó que ninguno de los dos es amante de la cocina. Ella reveló que el piloto no conoce nada de preparación de platillos y solo se asoma a la cocina para comer o beber algún refresco.

“Mario no sabe nada, entra a la cocina para tomar agua nomás”, expresó Korina. Luego de eso se animó a confesar que ella tampoco conoce mucho de cocina. “Yo sí cocino pero no me gusta. Me tardo mucho cocinando, entonces no me gusta mucho”, expresó la modelo venezolana.

Cabe recordar que la pareja está pasando por un gran momento pues están a la espera de su segundo bebé. Ambos se han mostrado más ‘chochos’ y felices que nunca con la noticia y no ven la hora de conocer a su bebé.

