¡Contará la historia de sus padres! Tony Succar realizará documental sobre su familia

La familia Succar sigue generando grandes éxitos musicales. Mimy y Tony Succar estrenaron hace dos meses su álbum homónimo con once canciones. Tony es un reconocido músico que ha ganado dos Latin Grammy en 2019 y ha sido nominado en los Premios Grammy 2022.

Tony Succar desea contar la historia de su familia

El peruano Tony Succar publicó en sus redes sociales un video que dejó sorprendidos y fascinados a sus seguidores. «Hay mucha gente que no me conoce de verdad. Todos piensan que soy productor, timbalero, músico, pero también soy un tremendo actor o quizás no apunto. Aunque no soy una cara conocida en Hollywood todavía, si soy muy apasionado por el cine y las películas«, cuenta.

Luego, empieza a contar sobre sus proyectos documentales que ha realizado: «Yo ya tengo algunos proyectos que he producido: El documental ‘Raíces Jazz Orchestra’ de PBS, el documental ‘Más de Mí’ que lancé en VIX y ‘Unite: El Tributo Latino a Michael Jackson’, que también está en PBS«.

Después, cuenta la maravillosa noticia para sus fans: «A mí me encanta la música y ustedes lo saben, pero también amo contar historias. Este proyecto con mi mamá me ha inspirado a compartir con ustedes la historia de mi familia de una manera que nunca nadie ha visto».

«Porque no era consciente de todas las cosas que mis papás tuvieron que pasar, tantas cosas que no sabía de ellos y que motivan a ser mejor ser humano y a cuidar a mi familia sobre todas las cosas«, comenta Tony Succar.

¡Buscan actores en Perú!

Finalmente, comenta que realizará un documental sobre la vida de sus padres: «Por eso decidí hacer un documental sobre su vida y necesito la ayuda de mi gente en Perú, para llevar esto a la vida. Ustedes pueden ser los actores que den vida a estos personajes en la historia«.

Comenta que se encuentra buscando actores en el Perú. «Si vives en Perú, estamos buscando actores que puedan formar parte de unas escenas muy importantes para esta película de la historia de la familia Succar».

Sobre su álbum ‘Mimy y Tony’

En este álbum ‘Mimy y Tony’, la cantante une su voz junto a diferentes artistas de varios continentes que le ponen mayor sabor al disco. La salsa predomina en todos sus 11 canciones que forman parte del álbum.

Esta es la lista de canciones de ‘Mimy y Tony’: “Sin Fronteras” feat. La India, “Sukiyaki” feat. Nora Suzuki, “Hoy es tu día”, “AEO” feat. Kenyi y Cali Flow Latino, “Carrusel”, “Un Disco Viejo”, “Sentir” feat. José Alberto ‘El Canario’, “Chabuca Limeña” feat. Rafael ‘Pollo’ Brito, “Pa’ Lante un Pie”, “Quimbara” y “No Me Acostumbro”.