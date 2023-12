«Contemos juntos la historia de mi hijo»: Johnny Orosco presenta una nueva miniserie de Deyvis Orosco [VIDEO]

Deyvis Orosco es una cantante de cumbia que viene trabajando arduamente en su carrera musical y el legado de su padre. Hace unas horas, Johnny Orosco volvió aparecer gracias a la tecnología para presentar la nueva miniserie que contará la vida de su hijo Deyvis.

Johnny Orosco vuelve aparecer

El recordado líder del Grupo Néctar, Johnny Orosco, apareció en en las pantallas de la preventa de un canal de televisión. Gracias al avance de la tecnología, el querido cantante anunció un nuevo proyecto que se enfocará en la vida de Deyvis Orosco.

«Hola hijo, hola Michell. Hace algunos años fuiste tú la que contaste mi historia, hoy llegó el momento que contemos juntos la historia de mi hijo», dijo Johnny a todo el público. Luego, pasó un pequeño avance de la miniserie de su hijo Deyvis Orosco y el nombre que llevará ‘Tu Nombre y el Mío, Con Cariño’.

Deyvis Orosco emocionado

El cantante conocido como ‘El Bomboncito de la Cumbia’ expresó su emoción al ver a su padre Johnny Orosco presentando este nuevo proyecto: «Más allá de un trabajo solamente, es la búsqueda del amor de un hijo por tratar de reencontrarse con un padre que no se pudo despedir. Hoy en particular ha sido especial porque él ha presentado el proyecto del otro año y guau… me ha movido mucho».

Después, Deyvis Orosco comenta: «Yo estoy feliz porque Michelle contó la historia de mi papá en algún momento. Eso tuvo un éxito que trascendió países y estamos hablando de generaciones. Hablar de un Johnny, de un Grupo Néctar, de un Deyvis, ya es juntar cuatro generaciones».

Finalmente, el cantante de cumbia agrega que hay personas que ya no pueden asistir a los conciertos por muchas razones, Ahora, podría ver cómo se vivió aquel entonces, antes y después de todo. Por ello, Deyvis Orosco se encuentra muy emocionado por esta nueva miniserie ‘Tu Nombre y el Mío’.

Este nueva miniserie ‘Tu Nombre y el Mío’ ha emocionado a muchos de los seguidores del Grupo Néctar, quienes se llenaron de gran nostalgia a ver a Johnny Orosco nuevamente.