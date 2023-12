“Contéstame bien, ubícate”: Tula Rodríguez “explota” contra su hija y le llama fuertemente la atención (VIDEO)

¡La puso en su sitio! Tula Rodríguez se ha caracterizado por tener una excelente relación con su hija, Valentina, y lo demuestra en sus redes sociales. Hace poco le celebró su quinceañero y semanas atrás se habían ido de viaje por una semana en un lujoso crucero. Sin embargo, como en toda relación madre – hija, siempre hay momentos de desacuerdo y eso pasó hace un par de días. La conductora de televisión realizaba un en vivo en Instagram y su hija le contestó de mala manera, por lo cual, la también actriz “explotó” y la reprendió duramente.

También puedes leer: ¿Le dijo “Pantene”? Leslie Shaw hace insólito comentario íntimo sobre Mario Hart: “Pobrecita Korina”

Tula Rodríguez “explota” contra su hija

La polémica empezó cuando Tula Rodríguez se encontraba compartiendo con sus seguidores sus días previos a Navidad en sus historias de Instagram. En un momento, la conductora de «Bueno, bonito y bravazo» enfocó a Valentina, su hija, quien se encontraba estudiando para sus exámenes finales.

“Está en exámenes finales y está estudiando. Ella se carga bastante, ayer en la noche estaba hasta llorando con matemática, le cuesta, pero le mete punche”, señaló Tula Rodríguez, quien recordó sus épocas escolares. “Yo era como, nunca jalé, nunca repetí”, señaló la conductora, causando la iracunda respuesta de su hija: “Nadie te preguntó”.

Esta respuesta causó gran sorpresa en Tula Rodríguez, quien, al inicio, intentó pasar por alto la mala manera en la que le contestó su hija. Sin embargo, todo llegó a su punto más álgido cuando anunció que compartiría la receta especial del chocolate de la “Tía Betty”.

También puedes leer: “Mi relación con la cocina es como la de los amigos con derecho”: Ale Fuller vuelve con picante mensaje a EGCF

“Mi hermana hace un chocolate caliente espectacular, ya lo grabamos y la próxima semana le voy a dar la recete del chocolate más rico del mundo”, señaló Tula Rodríguez. “El (chocolate) de la tía Betty”, enfatizó la hija de la conductora. Esto molestó a la “Peludita” y no dudó en recriminarle su actitud.

“Valentina, ‘nadie te preguntó’ ‘la tía Betty’… Yo no he dicho que yo lo preparo, estás estresadita, contéstame bien ah… Ya, ubícate (…) qué le pasa, se estresa ella por el examen y me trata mal, un cachetadón allí (te voy a dar)”, dijo Tula molesta.

Aclara la situación

La reacción de Tula Rodríguez y las respuestas de su hija dejaron opiniones divididas en redes sociales. Tras los diversos comentarios, la conductora de “Bueno, bonito y bravazo” recalcó que como madre de Valentina, está en la potestad de corregir a su hija si a ella le parece que algo está haciendo mal.

Además, reconoció que es un poco renegona, pero también enfatizó que debe establecer límites con su hija para no llegar a las faltas de respeto.

“Parezco renegona sí, pero yo le tengo que enseñar a Valentina que me hable bien, yo soy su madre y la tengo que corregir en el acto, rapidito, a mí me tiene que hablar bien, se tiene que comunicar bien conmigo, tratarme con respeto y con mucho amor, como la trato yo, es adolescente pero hay que ubicarla”, concluyó Tula Rodríguez.