«Continuamos en terapia»: Rosa Fuentes reveló que está en proceso de reconciliación con Paolo Hurtado

Rosa Fuentes compartió que ella, Paolo Hurtado y sus hijos están participando en sesiones de terapia familiar, como respuesta al escándalo de infidelidad en el que el futbolista estuvo involucrado con Jossmery Toledo. La empresaria mencionó que su único objetivo es alcanzar la paz y la tranquilidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado en proceso de reconciliación

La empresaria Rosa Fuentes confirmó que está en proceso de perdonar a Paolo Hurtado luego de su infidelidad con Jossmery Toledo. Cuando se le preguntó si ya había perdonado al jugador de fútbol por su infidelidad, Rosa Fuentes destacó que está en un proceso de perdón, aunque no tiene certeza sobre la duración que este pueda tomar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paolo Hurtado 🙏🏻❤️ (@dailyhurtado_16)

“(¿Lo perdonaste?) Estoy en proceso, es un proceso, no puedes avanzar, no sé cuánto tiempo, no hay límite y el tiempo lo dirá”, sostuvo. “Continuamos en terapia, no solo con él y yo, en conjunto con los niños”, sostuvo a América TV. De igual forma, la empresaria aprovechó para brindarle un consejo a todas las personas que pasaron lo mismo que ella: “Siempre he dicho, definitivamente, no seré ni la primera ni la última, yo estoy con mi terapia”.

El ampay con Jossmery Toledo

El año 2023 representó un período muy difícil para Rosa Fuentes tras la divulgación de la infidelidad de su esposo, el futbolista Paolo Hurtado, con Jossmery Toledo en la ciudad del Cusco. En respuesta a esta situación, Fuentes emitió un comunicado anunciando la conclusión de su matrimonio con el deportista, al mismo tiempo que revelaba su tercer embarazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jossmery Toledo (@jossmerytol)

Desde hace algunas semanas, ha estado circulando el rumor de que Fuentes optó por reconciliarse con Hurtado a pesar del escándalo de infidelidad. En una conversación con ‘América Espectáculos’, Rosa aclaró cuál es su situación real con Paolo. “Ha venido manteniéndose, solamente que hay muchas cosas que se tergiversan, pero finalmente, es la realidad, comenzando el 2024 con todo (…) él es el papá de mis hijos y eso no lo va a cambiar nadie, todavía seguimos siendo esposo, tenemos una relación sana por el momento, la prioridad es la salud emocional de mis hijos (…) Mantenemos una relación de padres”, enfatizó.