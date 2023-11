¿Continúan los problemas? Fiorella Cayo indigna a usuarios al no preparar bien su plato por querer ir al baño

Nuevamente Fiorella Cayo protagoniza un polémico momento entre los seguidores del programa «El Gran Chef Famosos». Recordemos que en otras oportunidades, el jurado ya le ha llamado la atención porque la participante no acataba las indicaciones en la preparación de cada plato. Ahora vuelve a sorprender al no preparar bien su plato porque tenía ganas de ir al baño. Incluso, ella misma lo aceptó cuando el jurado se acercó a su estación. Por ello, muchos usuarios piden que la saquen de una vez del programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fiorella Cayo no realizó bien su plato por ganas de ir al baño

Durante el más reciente capítulo de «El Gran Chef Famosos», la participante Fiorella Cayo volvió a sorprender a los miembros dle jurado y al público televidente. Todo ello se debe a lo que la propia concursante dijo cuando presentó su plato, el cual era langostinos al ajillo. Ante ello, muchos usuarios no entienden cómo la participante Cayo aún continúa en la competencia. Por este motivo, piden que la saquen de la competencia de una vez.

«Si están buscando langostinos al ajillo, ni lo pruebes, porque no es langostinos al ajillo. Lo digo de verdad y confieso que estaba lidiando con una necesidad básica. Quería ir al baño, la verdad. No podía ir en plena competencia», contó la participante Fiorella Cayo ante el asombro de los jurados del programa.

Problemas con el aceite

En la edición del martes 14 de noviembre, “El Gran Chef Famosos” tenía a 4 sentenciados en el programa: Renato Rossini, Giancarlo Granda, Claudia Berninzon y Fiorella Cayo. Sin embargo, fueron las últimas concursantes quienes pasaron por una prueba más complicada en la siguiente parte del programa.

En base a ello, los jurados del programa le hacían ver a Fiorella Cayo su propio desorden en la mesa. Incluso, le dijeron que no estaba siguiendo las indicaciones de Giacomo Bocchio. Por si fuera poco, en su apurada forma de cocinar por el poco tiempo que tenía, arrojó las presas de cuy a la sartén con aceite caliente ocasionando que salpique gran cantidad hacia el suelo.

Luego de este negligente hecho por parte de la competidora Fiorella Cayo, el chef Giacomo no dudó en llamarla la atención en el programa. “Además de haber quemado el cuy y no haber puesto habas en un capchi de habas esta es una llamada de atención con la fritura, con la forma en la que has trabajado a lo largo de toda la competencia y hoy has sido muy desordenada, no seguiste los pasos de la receta, pero eso al fin y al cabo depende de ti y es tu plato y es lo que presentas”, dijo el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’ molesto.