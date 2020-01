Contraloría destapa negociados de ex alcalde del Callao

El ex alcalde del Callao, Juan Sotomayor y cinco de sus ex gerentes municipales fueron denunciados por pagos irregulares de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (Eslimp) por casi 60 millones de soles y que fueron comprobados por la Contraloría General.

La presidenta de Eslimp, Maritza Villa Huayllas presentó dos denuncias penales contra Sotomayor como líder de una presunta organización criminal que se habría montado para apropiarse de los recursos de la comuna chalaca. Las dos denuncias se basan en informes de la Contraloría General.

Entre los ex funcionarios denunciados figuran Óscar Zegarra Guzmán (ex gerente municipal), Luis Torricelli Farfán (ex gerente gral. de planeamiento, presupuesto y racionalización), Mario Soza Frachinelli (ex gerente gral. 2015-2016), Adolfo Trujillo Toledo (ex gerente gral. de administración 2016-2017) y Pedro Merediz Hogagen (ex gerente gral. de protección del medio ambiente).

Igualmente están denunciados nueve ex altos funcionarios de Eslimp, quienes aprobaron, autorizaron y tramitaron la contratación de 22 procesos de selección del 2015 al 2017, favoreciendo a empresas que no cumplían con los requisitos o que jamás firmaron ni brindaron servicios para Eslimp.

CON FANTASMAS

Se supo que funcionarios de Eslimp Callao SA contrataron el servicio de recolección, transporte y disposición final de desmonte, otorgando la buena pro y suscribiendo contratos con consorcios que no cumplían con los requisitos exigidos para los servicios.

También “se pagó por servicios no prestados, los cuales fueron sustentados en documentos con firmas no auténticas, ocasionando perjuicio económico a la entidad por un monto total de S/ 10’197,730”, señala el documento de la Contraloría con código 238-2018-CG/ CORECLL-AC.

EL DATO

Además se pagó S/ 49’525,976.26 tal como señala el informe 1164-2018-CG/ CORECLL-AC.