Contundente mensaje de Melissa Klug cuando le preguntan por Youna: “Tengo ojo de madre…”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Melissa Klug conversó largo y extenso con ‘En boca de todos’, donde en un primer momento mostró toda la decoración navideña de su casa.

Al ser consultada por la relación que mantiene con su yerno Youna, la ‘Blanca de Chucuito’ evitó pronunciarse al respecto, pero aclaró que guarda una relación cordial.

También puedes ver: Gianluca Lapadula es incluido en el nacimiento navideño favorito de los peruanos

“No es un fastidio a las parejas, pero tengo ojo de madre y no me voy a equivocar. Ellos son grandes y deciden con quién estar. Yo voy a estar solo para aconsejarla”, dijo Melissa Klug ante la pregunta de Tula Rodríguez.

“Es la vida de ella. Yo no lo elegí como pareja, no lo elegí como el padre de su hija. Si ella por ahí quiere intentar luchar por su familia, es decisión de ella. No soy nadie para meterme”, agregó.

Asimismo, Melissa Klug recalcó que siempre estará para Samahara Lobatón, así se equivoque, y demás. “Yo deseo que mi hija sea muy feliz y si ella es feliz, yo también lo voy a estar. Por Xianna también”, concluyó.

También te puede interesar: «Estamos esperando la señal de Micaela», Maricarmen Marín en la recta final de su embarazo

Samahara sobre relación de Melissa Klug y su yerno: “Mi mamá y Youna no son mejores amigos”

“Si bien es cierto que mi mamá y Youna no son los mejores amigos, son familia. Mi mamá es así con todos los novios de mis hermanas, no solamente con Youna. Ella es fría, un bloque de hielo”, dijo.

Asimismo, explicó las supuestas indirectas que lanzó su mamá en redes sociales, y dijo que eso no estaba dirigido a ellos porque ocurrió antes de que Youna hiciera pública la reconciliación. “Primero ella lanzó esos mensajes, y después él (Youna) publicó (la reconciliación), o sea, no tiene nada que ver”, comentó.

“Todo lo que se dice son mentiras, especulaciones. La señora (Melissa Klug) estuvo en el baby shower, en el cumpleaños de mi hija, no hay malas caras ni faltas de respeto. No somos mejores amigos, no voy a desayunar con ella, pero una falta de respeto no ha habido”, agregó.

También puedes ver: Isabel Acevedo se recursea dando clases de baile en Estados Unidos