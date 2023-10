¡Contundente respuesta! Jorge Luna y Ricardo Mendoza a Miguel Vergara: “Si se le ofreció dinero, que se sienta privilegiado”

Jorge Luna y Ricardo Mendoza explicaron por qué intentaron pagarle 300 soles a Miguel Vergara.

Esta semana, en su programa de YouTube, «No Somos TV», finalmente respondieron a la polémica que surgió tras las declaraciones de Miguel Vergara.

¿De qué se quejaba Miguel Vergara?

Miguel Vergara, exconcursante de «El Gran Chef Famosos», reveló a Christopher Gianotti un incómodo episodio.

La producción de Hablando Huevadas le ofreció 300 soles por su participación en el programa «Chapa Tu Money», otro proyecto creado por los Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

Esta cifra cubría dos días de ensayo y la grabación del programa que se daría. Pero este monto no justificaba su participación en uno de los programas más famosos del país.

«Me llamaron y me dijeron para participar en el programa y me querían pagar 300 soles. Pero hermano, 300 soles y tenía que ensayar dos días», comenzó a contar Vergara.

Incluso, Miguel mencionó que le parecía una burla la tarifa que le ofrecieron para contar con su presencia en el show humorístico.

«A su asistente o productor que me llamó le digo: ‘No seas chistoso si una entrada de ustedes cuesta 300 soles y me quieren dar 300 soles por dos días. No, papito’», terminó diciendo.

Contundente respuesta

Durante su transmisión, Jorge Luna y Ricardo Mendoza respondieron a las preguntas de los usuarios sobre Miguel Vergara y la controversia.

Jorge Luna afirmó: «Si bien no tengo nada en contra de él, su argumento no es válido. Él dice: ‘Las entradas cuestan 250 y me van a pagar 300’. Está hablando de Hablando Huevadas, que son empresas separadas. Ninguno de los invitados de Chapa Tu Money ha cobrado algo».

Además, Jorge mencionó que si le ofrecieron dinero a Miguel Vergara fue porque querían tenerlo como invitado.

Asimismo, reveló que recién conocía del tema a través de noticias, pues el comediante no sabe quiénes asisten al programa hasta que se los encuentra.

Luego, Jorge añadió con humor: «Le respondo al buen amigo Miguel Vergara: si le ofrecieron 100 soles, debería sentirse privilegiado, ¡es el único al que se le ofrecieron 100 soles!»

También, mencionó casos como el de Katia Palma, Daniela Darcourt, Ezio Oliva que asistieron al programa sin recibir un sol.

Jorge explicó que ven al programa como una ventana para difundir un concierto o un evento. Y es por eso, que Miguel Vergara se debería sentir privilegiado de lo que sucedió, pues a ninguno de los artistas se les ofreció dinero.

