Copa América | Perú debutó ante Venezuela igualando

Perú se enfrento hoy en el Arena do Gremio por la primera fecha del Grupo A y en su debut en la Copa América 2019 Tras un partido muy disputado y con la intervención del VAR como protagonista para marcar como no válidos dos goles a la selección peruana, la ‘bicolor’ no pudo ante Venezuela y terminó igualando sin goles sumando solo punto en el debut de la Copa América.

No fue la mejor demostración de fútbol del equipo peruano. El esquema defensivo que planteó Venezuela durante la primera mitad no le permitió a los dirigidos por Ricardo Gareca asociarse y mucho menos llegar de manera constante al arco rival. Aun así, hay que mencionar que la bicolor se le anuló un gol debido a una posición adelantada (esta medida fue advertida por el VAR).

Para el complemento, el trámite se mantuvo tal cual. Sin embargo, una expulsión en la ‘Vinotinto’, le permitió a Perú encontrar mayores espacios para llegar al pórtico de Fariñez. Así, una vez más, el VAR se haría presente y le anularía un gol a Jefferson Farfán, tras posición adelantada de Miguel Trauco.